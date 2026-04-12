Ηράκλειο: «Βομβαρδισμένο τοπίο» οι εκκλησίες μετά την Ανάσταση – Καμένα φανάρια, ζημιές σε δρόμους

Εικόνες καταστροφής από τις «φουνάρες» (πασχαλινό έθιμο, μία μεγάλη φωτιά που ανάβει στον προαύλιο χώρο των εκκλησιών το βράδυ της Ανάστασης) αποκάλυψε το πρώτο φως της μέρας έξω από ναούς και εκκλησίες του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με ανάρτηση του αντιδημάρχου, Αντώνη Περισυνάκη, από νωρίς το πρωί τα συνεργεία του Δήμου έχουν κινητοποιηθεί για να απομακρύνουν τα υπολείμματα και να αποκαταστήσουν τις ζημιές, καθώς –όπως τονίζεται– η κατάσταση σε αρκετές περιοχές είναι δύσκολη.

Όπως τονίζεται, σε σημεία γύρω από εκκλησίες εντοπίστηκαν καμένα φανάρια, δέντρα, φωτιστικά, φθορές στο οδόστρωμα και κατεστραμμένοι κάδοι απορριμμάτων, ενώ, υπογραμμίζει ότι «σε όλες τις φωτογραφίες διακρίνονται γκαζάκια, μπουκάλια (μολότοφ) και σε κάποια πλατεία φωτογραφία από έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό».

