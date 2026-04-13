Μεσολόγγι: Συνελήφθη ο δράστης που μπήκε σε σπίτι Μεγάλη Παρασκευή και άρπαξε λίρες αξίας €30.250

Snapshot Συνελήφθη άνδρας στο Μεσολόγγι για εμπλοκή σε τουλάχιστον τρεις διαρρήξεις κατοικιών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής.

Ένας ακόμη ημεδαπός κατηγορείται ως συνεργός σε μία από τις κλοπές.

Ο συλληφθείς παρουσιάστηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας στην Παράλληλη Έδρα Μεσολογγίου. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός άνδρα στο Μεσολόγγι προχώρησαν οι Aρχές, καθώς φέρεται να εμπλέκεται σε τουλάχιστον τρεις διαρρήξεις κατοικιών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής.

Παράλληλα, για την ίδια υπόθεση κατηγορείται και ένας ακόμη ημεδαπός ως συνεργός του σε μία από τις κλοπές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο βασικός κατηγορούμενος, είτε μόνος είτε μαζί με τον συνεργό του, διέπραξε τουλάχιστον τρεις κλοπές σε σπίτια στο Μεσολόγγι, το διάστημα από τις 30 Μαρτίου έως τις 10 Απριλίου 2026.

Σύμφωνα με το thestival, σε μία από τις περιπτώσεις, στις 10 Απριλίου, εισέβαλε σε κατοικία και αφαίρεσε μετρητά και κοσμήματα, μεταξύ των οποίων και 30 χρυσές λίρες, με τη συνολική αξία των κλοπιμαίων να ανέρχεται περίπου στα 30.250 ευρώ. Σε άλλη περίπτωση, ωστόσο, έγινε αντιληπτός από τους ιδιοκτήτες και τράπηκε σε φυγή.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, στην Παράλληλη Έδρα Μεσολογγίου.

