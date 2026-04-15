Μυτιλήνη: Συναγερμός για εξαφάνιση ανηλίκου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την εξαφάνιση ενός 14χρονου από την Μυτιλήνη.

Πιο συγκεκριμένα, στις 8 Απριλίου 2026 και ώρα 21:30 εξαφανίστηκε ο Yaakoub / Γιαακούμπ (επ.) Φαντλ / Fadl (ον.), 14 ετών, συριακής καταγωγής, από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή της Βαρειάς Μυτιλήνης.

Ο Γιαακούμπ Φαντλ έχει ύψος 1,55 μ. και βάρος 75 κιλά. Έχει μαύρα μαλλιά και πράσινα μάτια. Την ήμερα που εξαφανίστηκε φορούσε μπεζ παντελόνι, άσπρη μπλούζα, μαύρο μπουφάν με κουκούλα και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε στις 15 Απριλίου 2026 και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανηλίκου καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο. Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.