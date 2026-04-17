Εορτολόγιο 18 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
Ποιους Αγίους τιμά η Εκκλησία στις 18 Απριλίου
Αύριο, Σάββατο της Διακαινησίμου (18/4) τιμώνται, σύμφωνα με το εορτολόγιο:
- Ο Όσιος Ιωάννης ο Ησυχαστής, μαθητής του Αγίου Γρηγορίου του Δεκαπολίτου, που διακρίθηκε για την ασκητική του ζωή.
- Ο Άγιος Σάββας ο Στρατηλάτης και Γότθος, που μαρτύρησε για την πίστη του.
- Ο Άγιος Ακάκιος, ο Β’ Επισκοπος Μελιτηνης
- Ο Όσιος Ευθύμιος ο θαυματουργός
- Ο Όσιος Ευθύμιος ο Φωτιστής της Καρελίας
- Η Οσία Αθανασία εξ Αιγίνης η Θαυματουργός, που έγινε γνωστή για την αγιότητα και τα θαύματά της.
- Ο Άγιος Ιωάννης ο Ράπτης ο Νεομάρτυρας, από τα Ιωάννινα, που έδωσε τη ζωή του για την πίστη.
- Οι Άγιοι Κολλυβάδες. Ήταν μέλη ενός κινήματος εντός της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας που ξεκίνησε το δεύτερο μισό του δέκατου όγδοου αιώνα στην μοναστική κοινότητα του Αγίου Όρους
Το Σάββατο της Διακαινησίμου κλείνει την πιο φωτεινή εβδομάδα του εκκλησιαστικού έτους. Η χαρά της Ανάστασης παραμένει ζωντανή, ενώ η Εκκλησία καλεί τους πιστούς να τη μεταφέρουν στην καθημερινότητά τους.
Εορτολόγιο 18 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
