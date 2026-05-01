Ελληνικό: Εντοπίστηκε τραυματισμένη αλεπού σε εργοτάξιο - Δίνει μάχη για να επανέλθει

Η αλεπού που εντοπίστηκε στο εργοτάξιο του Ελληνικού, λίγες ώρες μετά τη διάσωσή της, υπό τη φροντίδα των ανθρώπων της ΑΝΙΜΑ - Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής

Μία τραυματισμένη αλεπού εντοπίστηκε σε εργοτάξιο στην περιοχή του Ελληνικού, με το περιστατικό να κινητοποιεί άμεσα τους ανθρώπους της ΑΝΙΜΑ - Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής.

Το ζώο έφερε κάταγμα στο πόδι και μεταφέρθηκε για περίθαλψη, όπου και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Ελπίδες για αποκατάσταση

Σύμφωνα με την ενημέρωση του συλλόγου, η επέμβαση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και οι ειδικοί εμφανίζονται αισιόδοξοι για την πορεία της υγείας της, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα καταφέρει να επανέλθει πλήρως και να επιστρέψει στο φυσικό της περιβάλλον.

Έκκληση για στήριξη

Επισημαίνεται ότι οι χειρουργικές επεμβάσεις σε άγρια θηλαστικά είναι ιδιαίτερα δαπανηρές, λόγω των εξειδικευμένων υλικών που απαιτούνται.

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της, το ζώο φέρει τραύματα στο πόδι, με τους κτηνιάτρους να δίνουν μάχη για την πλήρη αποκατάστασή του

Ο σύλλογος απευθύνει έκκληση σε όσους συγκινήθηκαν από την ιστορία της αλεπούς να συμβάλουν στην κάλυψη των εξόδων περίθαλψής της.

Η διάσωση της αλεπούς αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τη σημασία της άμεσης κινητοποίησης και της προστασίας της άγριας ζωής, ακόμη και σε περιοχές με έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα.

Η επιχείρηση διάσωσης στο εργοτάξιο του Ελληνικό, με εργαζόμενους και εθελοντές να συμβάλλουν στον απεγκλωβισμό της τραυματισμένης αλεπούς

Διαβάστε επίσης