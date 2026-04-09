Λαμία: Πυροσβέστες διέσωσαν μικρή αλεπού που είχε εγκλωβιστεί σε δεξαμενή με νερό - Δείτε βίντεο

Μια συγκινητική ιστορία εκτυλίχθηκε στον Προφήτη Ηλία Λαμίας, όπου δύο άνδρες της Πυροσβεστικής εντόπισαν και διέσωσαν μια μικρή αλεπού που είχε εγκλωβιστεί μέσα σε δεξαμενή με νερό και πάλευε για να κρατηθεί στην επιφάνεια.

Σύμφωνα με το lamianow.gr, όλα συνέβησαν κατά τη διάρκεια προγραμματισμένου ελέγχου σε υδατοδεξαμενές που βρίσκονται στο σημείο, όταν οι δύο άνδρες εντόπισαν την αλεπού.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν τόσο οι ίδιοι όσο και άλλοι 2 συνάδελφοί τους, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο και με τη χρήση κατάλληλων μέσων κατάφεραν να απεγκλωβίσουν το μικρό ζώο.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και η αλεπού απελευθερώθηκε στο φυσικό της περιβάλλον.

