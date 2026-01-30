Αλεπού εισέβαλε στο Μέγαρο Μαξίμου
Μια αλεπού εμφανίστηκε έξω από το Μέγαρο Μαξίμου
Ένας ασυνήθιστος επισκέπτης πήγε στο Μέγαρο Μαξίμου και συγκεκριμένα μία αλεπού την οποία κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας, την ώρα που έμπαινε στον προαύλιο χώρο του κτιρίου.
Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, πριν την καταγραφή της από τις κάμερες του Μεγάρου Μαξίμου, η αλεπού είχε περάσει από το Προεδρικό Μέγαρο. Στη συνέχεια, άρχισε να κατευθύνεται προς τον Εθνικό Κήπο, όπου χάθηκαν τα ίχνη της.
