Αλεπού έκανε νυχτερινές περιπλανήσεις στο... Κολωνάκι - Δείτε βίντεο

Στο νυχτερινό Κολωνάκι βρέθηκε να περιπλανιέται μία αλεπού το βράδυ της Παρασκευής (23/01).

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που καταγράφηκε στην πλατεία Κολωνακίου, η αλεπού φαίνεται αναστατωμένη από τα φώτα της πόλης και των οχημάτων, περνά ανάμεσα από κάγκελα και διασχίζει γρήγορα τον δρόμο.

