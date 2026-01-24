Αλεπού έκανε νυχτερινές περιπλανήσεις στο... Κολωνάκι - Δείτε βίντεο

Η αλεπού καταγράφηκε σε βίντεο να περιπλανιέται στην πλατεία Κολωνακίου, προσπαθώντας να αποφύγει τα έντονα φώτα του σημείου

Αλεπού έκανε νυχτερινές περιπλανήσεις στο... Κολωνάκι - Δείτε βίντεο
Στο νυχτερινό Κολωνάκι βρέθηκε να περιπλανιέται μία αλεπού το βράδυ της Παρασκευής (23/01).

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που καταγράφηκε στην πλατεία Κολωνακίου, η αλεπού φαίνεται αναστατωμένη από τα φώτα της πόλης και των οχημάτων, περνά ανάμεσα από κάγκελα και διασχίζει γρήγορα τον δρόμο.

