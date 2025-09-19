Αλεπούδες «βολτάρουν» στο Αιγάλεω - Το βίντεο περαστικών στο Tik Tok

Λίγες ημέρες μετά το περιστατικό με το αγριογούρουνο που εντοπίστηκε να κάνει βόλτα στους δρόμους του Χαϊδαρίου, περαστικοί εντόπισαν αλεπούδες στο Αιγάλεω.

Στο βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok έχουν καταγραφεί δύο μικρές αλεπούδες ανάμεσα σε σταθμευμένα οχήματα.

«Παρκάρεις, βγαίνεις από το αυτοκίνητο και βλέπεις αυτό. Στο Αιγάλεω. Λογικό», έγραψε ο χρήστης του TikTok που δημοσίευσε το βίντεο με τα σχόλια να επισημαίνουν ότι οι εικόνες αυτές είναι αποτέλεσμα της ανάγκης των ζώων αυτών να βρουν φαγητό.

