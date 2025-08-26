Μικρή αλεπού στη Νέα Πεντέλη: «Βολτάρει» σε κεντρικό δρόμο ψάχνοντας για τροφή – Δείτε βίντεο

Ακόμη μία εμφάνιση – έκπληξη από μικρό αλεπουδάκι κατεγράφη σε κεντρικό δρόμο της Νέας Πεντέλης, το απόγευμα της Τρίτης (26/08).

Το ζωάκι φαίνεται να κάνει βόλτες αναζητώντας τροφή, με το συγκεκριμένο φαινόμενο να γίνεται ολοένα και συχνότερο.

Δείτε βίντεο του Newsbomb:

Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στη Πάρνηθα και την Πεντέλη, πολλές αλεπούδες αναζητούν τροφή και κατεβαίνουν σε προάστια όπως η Νέα Πεντέλη, ο Υμηττός, τα Τουρκοβούνια, το Χαλάνδρι – Ρεματιά, αλλά και βόρεια (Πεύκη, Μαρούσι, Χαλάνδρι, Γαλάτσι, Περισσός, Νέα Ιωνία), σύμφωνα με τον Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής, ΑΝΙΜΑ.

Οι αλεπούδες κατανοούν ότι στο αστικό περιβάλλον βρίσκουν εύκολη τροφή από κάδους, φαγητά για αδέσποτα καθώς και πληθυσμούς τρωκτικών.

Παράλληλα, κατά την πρώτη περίοδο της καραντίνας, η απουσία κίνησης επέτρεψε στις αλεπούδες να κινηθούν άνετα και πιο κοντά στις παραπάνω περιοχές και άλλες.

Φυσικά, είναι σημαντικό να μην τις ενοχλούμε ή να προσπαθούμε να τις χαϊδέψουμε, καθώς μπορεί να είναι φορείς ασθενειών (π.χ. λύσσα), ενώ, εάν δείτε τραυματισμένη ή άρρωστη αλεπού, πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με την ΑΝΙΜΑ για τη σωστή φροντίδα της.