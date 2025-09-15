Χαϊδάρι: Κατέγραψαν αγριογούρουνο να κάνει βόλτα στους δρόμους - Βίντεο

Αντιμέτωποι με ένα απίστευτο θέαμα βρέθηκαν οι επιβάτες ενός αυτοκινήτου στο Χαϊδάρι, όταν ξαφνικά είδαν να περνά από μπροστά τους ένα αγριογούρουνο.

Το περιστατικό σημειώθηκε βραδινή ώρα. Το αγριογούρουνο, ξεπρόβαλε πίσω από ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο και άρχισε τις βόλτες ανενόχλητο.

«Α, είναι τεράστιο» λέει στο βίντεο ένας εκ των επιβατών του αυτοκινήτου και πρόσθεσε: «Προσοχή μην μας χτυπήσει».

Το αγριογούρουνο φαίνεται στη συνέχεια να ψάχνει για την τροφή του από σκουπίδια.

