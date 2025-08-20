Λαμία: Τροχαίο με αγριογούρουνο στην οδό Στυλίδος - Φωτογραφίες
Ένα μεγάλο αγριογούρουνο σκοτώθηκε σήμερα το πρωί στη Λαμία από σύγκρουση με φορτηγό
Ένα μεγάλο αγριογούρουνο που κείτονταν νεκρό εν μέσω του οδοστρώματος προκάλεσε την επέμβαση της Τροχαίας Λαμίας, η οποία πραγματοποίησε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Στυλίδος στο ύψος της Έπαυλης των Πελαργών το πρωί της Τετάρτης (20/08).
Σύμφωνα με το LamiaReport το άγριο ζώο χτυπήθηκε γύρω στις 9 το πρωί από φορτηγό.
Στο σημείο βρέθηκε περιπολικό και ενημερώθηκε και ο Δήμος για την απομάκρυνση και υγειονομική ταφή του.
Τα συγκεκριμένα ζώα ολοένα και συχνότερα πλησιάζουν κατοικημένες περιοχές αναζητώντας την τροφή τους. Από σήμερα Τετάρτη 20 Αυγούστου ξεκίνησε κι επίσημα η κυνηγετική περίοδος και η θήρα των αγριογούρουνων. Μάλιστα λόγω του υπερπληθυσμού για το συγκεκριμένο είδος δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στον αριθμό που θα χτυπήσει η κάθε ομάδα.