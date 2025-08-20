Λαμία: Τροχαίο με αγριογούρουνο στην οδό Στυλίδος - Φωτογραφίες

Ένα μεγάλο αγριογούρουνο που κείτονταν νεκρό εν μέσω του οδοστρώματος προκάλεσε την επέμβαση της Τροχαίας Λαμίας, η οποία πραγματοποίησε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Στυλίδος στο ύψος της Έπαυλης των Πελαργών το πρωί της Τετάρτης (20/08).

Σύμφωνα με το LamiaReport το άγριο ζώο χτυπήθηκε γύρω στις 9 το πρωί από φορτηγό.

Η αστυνομία πραγματοποίησε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εξαιτίας του νεκρού ζώου. Lamia Report

Στο σημείο βρέθηκε περιπολικό και ενημερώθηκε και ο Δήμος για την απομάκρυνση και υγειονομική ταφή του.

Το άτυχο ζώο κείτονταν νεκρό στη μέση του δρόμου. Lamia Report

Τα συγκεκριμένα ζώα ολοένα και συχνότερα πλησιάζουν κατοικημένες περιοχές αναζητώντας την τροφή τους. Από σήμερα Τετάρτη 20 Αυγούστου ξεκίνησε κι επίσημα η κυνηγετική περίοδος και η θήρα των αγριογούρουνων. Μάλιστα λόγω του υπερπληθυσμού για το συγκεκριμένο είδος δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στον αριθμό που θα χτυπήσει η κάθε ομάδα.

