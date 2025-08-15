Λαμία: Ρομά πήραν τα πρατήρια με τη σειρά, έβαζαν βενζίνη και έφευγαν χωρίς να πληρώσουν

Μια ομάδα Ρομά προκάλεσε αναστάτωση σε τέσσερα βενζινάδικα στην περιοχή της Λαμίας, κάνοντας… στάση για λίγα λίτρα καυσίμου που ποτέ δεν πλήρωσαν.

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι της 15ης Αυγούστου, όταν πέντε άνδρες επέβαιναν σε ένα πράσινο Hyundai και πλησίασαν πρατήριο στο Αυλάκι Στυλίδος. Ζήτησαν να γεμίσουν 15 ευρώ βενζίνη χωρίς να σβήσουν τη μηχανή, επικαλούμενοι τεχνικό λόγο. Τελικά συμμορφώθηκαν, αλλά όταν η βενζίνη έφτασε στα 14 ευρώ, ισχυρίστηκαν ότι δεν είχαν χρήματα και, παρά τις προσπάθειες της υπαλλήλου να τους σταματήσει, έσπρωξαν το όχημα και έφυγαν με ανοιχτές πόρτες.

Μισή ώρα αργότερα, η ίδια παρέα εμφανίστηκε σε πρατήριο στο 222ο χλμ της παλιάς εθνικής Λαμίας – Θεσσαλονίκης. Εκεί ξαναγέμισαν 15 ευρώ καύσιμα και πάλι χωρίς να πληρώσουν. Ο υπάλληλος προσπάθησε να τους κρατήσει κάποιο έγγραφο για να επιστρέψουν αργότερα, αλλά οι δράστες έφυγαν πριν ολοκληρωθεί οποιαδήποτε διαδικασία.

Η αλυσίδα των περιστατικών συνεχίστηκε μέχρι αργά το απόγευμα, με τελευταίο σταθμό πρατήριο στη Λεωφόρο Καλυβίων. Σε κάθε πρατήριο, η τακτική τους ήταν ίδια, λίγα λίτρα βενζίνης και άμεση αποχώρηση χωρίς πληρωμή, με μοναδική διαφορά ότι σε ένα από τα βενζινάδικα η αντίσταση του υπαλλήλου τους ανάγκασε να φύγουν χωρίς την τάπα του ρεζερβουάρ, αφήνοντας το όχημα σε επικίνδυνη κατάσταση.

Το περιστατικό κατέγραψε βίντεο το LamiaReport, δείχνοντας την… άνεση και το θράσος των δραστών σε μια σειρά από παραβάσεις που προκάλεσαν αναστάτωση στην περιοχή.