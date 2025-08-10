Αγία Βαρβάρα: Ρομά «ξάφρισαν» σπίτι ηλικιωμένης με κινητικά προβλήματα -Της ζήτησαν ένα ποτήρι νερό

Την ώρα που ο ένας απασχολούσε την ηλικιωμένη στην κουζίνα με την πρόφαση πως θέλει νερό, ο άλλος ψαχούλευε ανενόχλητος το σπίτι της για να αρπάξει μετρητά και αντικείμενα αξίας 

Αδίστακτοι Ρομά έκαναν «φύλλο και φτερό» το σπίτι μιας ηλικιωμένης γυναίκας η οποία αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα στην Αγία Βαρβάρα.

Οι κακοποιοί εκμεταλλεύτηκαν την καλοσύνη και την αγνή καρδιά της και με πρόφαση ένα ποτήρι νερό για να ξεδιψάσουν κατάφεραν να βρουν τον τρόπο να εισέλθουν στο διαμέρισμά της.

Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στο βίντεο που εξασφάλισε το STAR, αρχικά ένας Ρομά χτυπά το κουδούνι της γυναίκας και της ζητάει να του γεμίσει το μπουκάλι του με νερό.

«Θέλετε τίποτα» ακούγεται να ρωτάει η γυναίκα, με τον Ρομά να απαντά «να βάλω λίγο νεράκι». Μόλις η γυναίκα γυρίζει την πλάτη της προσπαθώντας παρά τα σοβαρά κινητικά προβλήματα που αντιμετωπίζει, να τον ακολουθήσει - καθώς ο Ρομά ήδη κινείται προς την κουζίνα- στο σπίτι μπαίνει και ένας δεύτερος Ρομά.

Η ηλικιωμένη δεν αντιλαμβάνεται την ύπαρξη και τρίτου ατόμου στο σπίτι, έτσι ανενόχλητος και όσο ο συνεργός του απασχολεί την γιαγιά ψάχνει μανιωδώς το σπίτι φορώντας μαύρα γάντια.

Ψάχνει παντού. Μια τσάντα, την οποία προφανώς βρίσκει άδεια καθώς γρήγορα την αφήνει, τις ντουλάπες του σπιτιού, κοιτάει μέχρι και κάτω από τα μαξιλάρια για αντικείμενα αξίας.

Η «λεία» των δύο Ρομά ήταν περίπου 500 ευρώ σε μετρητά και λίγα κοσμήματα.

Από το βιντεοληπτικό υλικό οι αστυνομικοί έχουν καταφέρει να ταυτοποιήσουν τον έναν από τους δύο δράστες.

