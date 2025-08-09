Πάτρα: Θρασύτατοι ανήλικοι λήστεψαν 80χρονη - Της προκάλεσαν κάταγμα στο ισχίο
Οι τρεις συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Άμεση ήταν η αντίδραση αστυνομικών στην Πάτρα άμετά την επίθεση που δέχθηκε 80χρονη γυναίκα το πρωί σήμερα (9/8) από τρεις Ρομά.
Όπως ααφέρει το tempo24.news, σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες —ένας 18χρονος, ένας 16χρονος και μία 16χρονη— πλησίασαν την ηλικιωμένη, τη χτύπησαν στο στήθος και της άρπαξαν τον χρυσό σταυρό από τον λαιμό.
Ακολούθως την έριξαν στο οδόστρωμα, προκαλώντας της κάταγμα στο ισχίο. Στη συνέχεια η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.
Πλέον οι τρεις συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για ληστεία και θα οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα Πατρών.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:25 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ: Το προσπαθεί για την «βόμβα» Ζαφείρη, πρόβλημα η Σλάβια
22:56 ∙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
Τένις: Καλό ξεκίνημα και νίκη για τον Τσιτσιπά στο Σινσινάτι
22:34 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στους άνω Καρυώτες Σαμοθράκης
22:22 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα
21:50 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ