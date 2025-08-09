Πάτρα: Θρασύτατοι ανήλικοι λήστεψαν 80χρονη - Της προκάλεσαν κάταγμα στο ισχίο

Άμεση ήταν η αντίδραση αστυνομικών στην Πάτρα άμετά την επίθεση που δέχθηκε 80χρονη γυναίκα το πρωί σήμερα (9/8) από τρεις Ρομά.

Όπως ααφέρει το tempo24.news, σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες —ένας 18χρονος, ένας 16χρονος και μία 16χρονη— πλησίασαν την ηλικιωμένη, τη χτύπησαν στο στήθος και της άρπαξαν τον χρυσό σταυρό από τον λαιμό.

Ακολούθως την έριξαν στο οδόστρωμα, προκαλώντας της κάταγμα στο ισχίο. Στη συνέχεια η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Πλέον οι τρεις συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για ληστεία και θα οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα Πατρών.

