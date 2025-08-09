Φαράγγι της Σαμαριάς: Αίσιο τέλος στην επιχείρηση διάσωσης του μελισσοκόμου

Το απόγευμα του Σαββάτου (9/8), το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δέχθηκε κλήση για τη διάσωση ενός πολυτραυματία στο Φαράγγι της Σαμαριάς, στα Χανιά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ , πρόκειται για 55χρονο γνωστό μελισσοκόμο και έμπειρο περιπατητή, ο οποίος στο παρελθόν είχε συμβάλει στον εντοπισμό της σορού 21χρονου Γερμανού ορειβάτη στα Λευκά Όρη. Ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε από το μουλάρι του, στη θέση «Πρινάρι», περίπου 4,5 χιλιόμετρα από τη βόρεια είσοδο του φαραγγιού, επιστρέφοντας από τα μελίσσια του.

Στην περιοχή έσπευσαν δέκα πυροσβέστες από την 3η ΕΜΑΚ και τη 19η ΕΜΟΔΕ, οι οποίοι, με τη συνδρομή υπαλλήλων του ΟΦΥΠΕΚΑ, μετέφεραν τον τραυματία σε σημείο προσγείωσης ελικοπτέρου εντός του φαραγγιού. Ακολούθως, ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος τον μετέφερε στην αεροπορική βάση της Σούδας, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για διακομιδή στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Η επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε με επιτυχία το ίδιο βράδυ, χάρη στον άμεσο συντονισμό και τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.