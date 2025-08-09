Κρήτη: Σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού τραυματία στο Φαράγγι της Σαμαριάς
Μάλιστα πρόκειται για τον άνδρα που είχε εντοπίσει την σορό ενός Γερμανού τουρίστα που αγνοούνταν για μέρες.
Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα επιχείρηση απεγκλωβισμού περιπατητή από το Φαράγγι της Σαμαριάς.
Ο 54χρονος γυρνούσε από τα μελίσσια του που βρίσκονται στο φαράγγι όταν έπεσε από το μουλάρι του στη θέση Πρινάρι περίπου 4,5 χιλιόμετρα από την βόρεια είσοδο του φαραγγιού. Αμέσως ενημερώθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία, ενώ έσπευσαν κοντά του η γιατρός και προσωπικό του Δρυμού και, λόγω της κατάστασής του, ζητήθηκε ελικόπτερο για τη μεταφορά του Έχει χτυπήσει στα πλευρά, στη μέση και το κεφάλι όπως αναφέρει η ΕΡΤ.
