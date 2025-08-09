Διπλή προσπάθεια του Superjet για να δέσει στο Κουφονήσι λόγω ισχυρών ανέμων

Το Superjet προσεγγίζει το λιμάνι του Κουφονησίου ερχόμενο από Νάξο.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί Βόρειοι άνεμοι με ριπές που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ και δυσχεραίνουν πολύ την πρόσδεση του Superjet, το οποίο δε καταφέρνει να δέσει με την πρώτη προσπάθεια και επιχειρεί και δεύτερη που είναι επιτυχής!

Με πληροφορίες από cyclades24.gr

