Διπλή προσπάθεια του Superjet για να δέσει στο Κουφονήσι λόγω ισχυρών ανέμων
Δείτε βίντεο από την διπλή προσπάθεια του καπετάνιθου να δέσει στο λιμάνι του Κουφαονησίου
Το Superjet προσεγγίζει το λιμάνι του Κουφονησίου ερχόμενο από Νάξο.
Στην περιοχή πνέουν ισχυροί Βόρειοι άνεμοι με ριπές που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ και δυσχεραίνουν πολύ την πρόσδεση του Superjet, το οποίο δε καταφέρνει να δέσει με την πρώτη προσπάθεια και επιχειρεί και δεύτερη που είναι επιτυχής!
Δείτε το βίντεο μέσα από το κανάλι του Isalos στο Youtube:
Με πληροφορίες από cyclades24.gr
