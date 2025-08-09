Σοβαρό τροχαίο με τραυματισμό κοριτσιού στην εθνική οδό Καλαμάτας – Μεσσήνης

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 6 το απόγευμα του Σαββάτου 9 Αυγούστου στην εθνική οδό Καλαμάτας – Μεσσήνης, στο ύψος της ΒΙ.ΠΕ., όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Η σφοδρή σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα το ένα όχημα να εκτραπεί της πορείας του και να καταλήξει σε παρακείμενο κανάλι, μέσα σε καλαμιές.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που κατάφεραν να απεγκλωβίσουν γρήγορα τους επιβαίνοντες. Οι τραυματίες –ανάμεσά τους και ένα μικρό κορίτσι– διακομίστηκαν ελαφρά τραυματισμένοι στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας για προληπτικούς λόγους, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, εθελοντές της ΟΑΚ Μεσσηνίας και περιπολικά της Τροχαίας. Τα αίτια του ατυχήματος ερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας.

Διαβάστε επίσης