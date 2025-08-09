Νέα τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρός άνδρας μετά από τροχαίο στη Χερσόνησο
Νέο αίμα στην άσφαλτο
Δίχως τέλος το αίμα που χύνεται στην άσφαλτο της Κρήτης, καθώς τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Χερσονήσου, με φορτηγό να παρασύρει πεζούς αλλά να συγκρούεται και με μηχανή.
Όπως αναφέρει το cretalive.gr, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο οδηγός του οχήματος στην προσπάθειά του να αποφύγει δύο πεζούς, φαίνεται πως βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με την μηχανή. Μετά τη σύγκρουση των οχημάτων, το φορτηγό παρέσυρε έναν άνδρα 50 περίπου ετών, ο οποίος και κατέληξε.
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τους αναβάτες της μηχανής με ορθοπεδικά τραύματα. Ενώ ο οδηγός του οχήματος βρίσκεται σε σοκ.
