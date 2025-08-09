Τρίκαλα: Αφαίρεσαν δίπλωμα από καλόγρια γιατί μιλούσε στο τηλέφωνο την ώρα που οδηγούσε

Δεν «χαρίστηκαν» σε καλόγρια στελέχη της Τροχαίας στα Τρίκαλα, καθώς την έπιασαν να μιλάει στο κινητό της τηλέφωνο την ώρα που οδηγούσε.

Η καλόγρια έπεσε σε μπλόκο της τροχαίας και δεν γλίτωσε από την ποινή που προβλέπει ο νέος αυστηρότερος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, σύμφωνα με πληροφορίες του Trikalavoice.gr.

Η ίδια ισχυρίστηκε ότι… δεν απάντησε στο πρόσωπο που καλούσε, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. H ίδια πάντως δέχθηκε δίχως αντιρρήσεις το πρόστιμο και ευχήθηκε «Καλή Παναγία».