Τρίκαλα: Αφαίρεσαν δίπλωμα από καλόγρια γιατί μιλούσε στο τηλέφωνο την ώρα που οδηγούσε

H καλόγρια πάντως δέχθηκε δίχως αντιρρήσεις το πρόστιμο και ευχήθηκε «Καλή Παναγία».

Αρχείου/Eurokinissi
Δεν «χαρίστηκαν» σε καλόγρια στελέχη της Τροχαίας στα Τρίκαλα, καθώς την έπιασαν να μιλάει στο κινητό της τηλέφωνο την ώρα που οδηγούσε.

Η καλόγρια έπεσε σε μπλόκο της τροχαίας και δεν γλίτωσε από την ποινή που προβλέπει ο νέος αυστηρότερος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, σύμφωνα με πληροφορίες του Trikalavoice.gr.

Η ίδια ισχυρίστηκε ότι… δεν απάντησε στο πρόσωπο που καλούσε, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. H ίδια πάντως δέχθηκε δίχως αντιρρήσεις το πρόστιμο και ευχήθηκε «Καλή Παναγία».

