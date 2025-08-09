Τύρναβος: Τροχαίο με κοπάδι αγριογούρουνων στα Δελέρια – Σοβαρές υλικές ζημιές σε Ι.Χ.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί, γύρω στις 07:00, στον επαρχιακό δρόμο Τυρνάβου – Δελερίων, στο ύψος του Αγίου Αθανασίου, όταν κοπάδι αγριογούρουνων διέσχισε κάθετα το οδόστρωμα.

Το όχημα που οδηγούσε μία γυναίκα σύμφωνα με πληροφορίες του TirnavosPress.gr, η οποία κατευθυνόταν προς τη δουλειά της, υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές, χωρίς να τραυματιστεί η οδηγός. Σύμφωνα με την εκτίμησή της, τα ζώα που κινούνταν από το δάσος προς τις καλλιέργειες της περιοχής ξεπερνούσαν τα 30.

Τροχαία περιστατικά με αγριογούρουνα καταγράφονται συχνά το τελευταίο διάστημα στην Περιφερειακή Ενότητα, κυρίως στον δρόμο Τυρνάβου – Δαμασίου, όπου η Περιφέρεια έχει ήδη τοποθετήσει προειδοποιητικές πινακίδες. Ανάλογα μέτρα, τονίζουν κάτοικοι και οδηγοί, θα πρέπει να εξεταστούν και για άλλους επαρχιακούς δρόμους, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος ατυχημάτων.

