Γρεβενά: Ηλικιωμένος νόμιζε πως έστελνε 5.400 στον λογιστή του και εξαπατήθηκε

Εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης σε βάρος 69χρονου στα Γρεβενά.

Τον Απρίλιο του περασμένου έτους, άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί του, προσποιούμενος υπάλληλο του λογιστή του και, παρουσιάζοντας ψευδή στοιχεία ως αληθή, τον έπεισε να μεταφέρει συνολικά 5.400 ευρώ σε δύο τραπεζικούς λογαριασμούς.

Μετά από έρευνα, ταυτοποιήθηκαν ως κάτοχοι των λογαριασμών ένας 47χρονος άνδρας και μία 74χρονη γυναίκα. Μέρος του ποσού επιστράφηκε στο θύμα, ενώ σε βάρος των δύο σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη, η οποία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Γρεβενών.