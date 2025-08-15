Λαμία: Συνελήφθη 18χρονος με αεροβόλο και σουγιά στο κέντρο της πόλης

Χειροπέδες σε έναν 18χρονο πέρασαν αστυνομικοί της ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Λαμίας με την κατηγορία της παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, γύρω στις 10 το βράδυ, μια γυναίκα τηλεφώνησε στο «100» κι ανέφερε ότι είδε μια παρέα νεαρών στην οδό Όθωνος, με έναν εξ αυτών της φάνηκε να κρατά ένα όπλο!

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης και αφού εντόπισαν στην πλατεία Λαού δύο διαφορετικές παρέες νεαρών και προχώρησαν στο έλεγχο τους.

Πράγματι στην κατοχή ενός νεαρού, βρήκαν ένα αεροβόλο πιστόλι, ένα μικρό μαχαίρι (σουγιά), καθώς και ένα ζευγάρι πλαστικά γάντια και τον συνέλαβαν.

Σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία, ενώ με προφορική εντολή Εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μέχρι τώρα δεν έχει απασχολήσει τις Αρχές με επεισόδια ή κάποιο άλλο σοβαρό ποινικό αδίκημα.

Διαβάστε επίσης