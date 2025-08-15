Αναστάτωση στη Σύρο: Στο νοσοκομείο παιδί έπειτα από τσίμπημα θαλάσσιας ανεμώνης

Ανησυχία προκαλεί η αύξηση των «επιθέσεων» σε λουόμενους στα νησιά

Αναστάτωση στη Σύρο: Στο νοσοκομείο παιδί έπειτα από τσίμπημα θαλάσσιας ανεμώνης
Συναγερμός σήμανε την Πέμπτη στην παραλία Δελφίνι της Σύρου καθώς σημειώθηκαν δύο περιστατικά με τσίμπημα από θαλάσσιες ανεμώνες.

Όπως αναφέρει το cyclades24.gr, ένα από τα περιστατικά αφορούσε ένα παιδί, το οποίο μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις και φροντίδα.

Όπως επεσήμαναν στο τοπικό μέσο ενημέρωσης οι λουόμενοι, στην άμμο δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος, ωστόσο οι λουόμενοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν πλησιάζουν ή πατούν πάνω σε πέτρες μέσα στη θάλασσα, καθώς οι ανεμώνες μπορεί να προκαλέσουν επώδυνα τσιμπήματα. Η χρήση υποδημάτων θαλάσσης συνιστάται ανεπιφύλακτα. Επίσης, μηπως ενημέρωνε καποια ταμπέλα για την παρουσία τους στην θαλάσσια περιοχή.

Η παρουσία των θαλάσσιων ανεμώνων στην περιοχή έχει παρατηρηθεί και στο παρελθόν, όμως η συχνότητα των περιστατικών τις τελευταίες ημέρες προκαλεί ανησυχία στους επισκέπτες και τις τοπικές αρχές.

