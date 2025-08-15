Δεκαπενταύγουστος – Συγκίνηση στην Τήνο: Η στιγμή της έπαρσης της ελληνικής σημαίας

Συγκινεί η έπαρση της σημαίας στην Τήνο, ανήμερα της Κοίμησης της Θεοτόκου.

Άγημα του Πολεμικού Ναυτικού με τη μπάντα πραγματοποίησε την έπαρση της σημαίας, σε μία μέρα με ιδιαίτερο συμβολισμό.

Η Τήνος είναι το νησί που συνειρμικά συνδέεται με τον Δεκαπενταύγουστο και τη μεγάλη εορτή της Ορθοδοξίας.

Το σημερινό (15/08) πρόγραμμα εορτασμού

08:30 ǀ Τέλεση Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σύρου και Τήνου, κ. Δωροθέου Β’.

09:30 ǀ Ρίψη στεφάνου στον υγρό τάφο του Κ/Δ «ΕΛΛΗ» από τον υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια και τη στρατιωτική ηγεσία.

Κατάθεση στεφάνου στο μνημείο της «ΕΛΛΗΣ» από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τήνου.

Τιμητικοί κανονιοβολισμοί από το «ΚΑΝΟΝΑΚΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΣ».

10:30 ǀ Λιτάνευση της Αγίας Εικόνος της Μεγαλόχαρης με πλήρη εκκλησιαστική τάξη, δέηση από της εξέδρας της πλατείας Παντανάσσης και εκφώνηση του Πανηγυρικού από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σύρου και Τήνου, κ. Δωρόθεο Β’.

19:20 ǀ Υποστολή της σημαίας στην Πλατεία Παντανάσσης.

19:30 ǀ Παιάνιση εμβατηρίων από την Φιλαρμονική του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. στην παραλιακή λεωφόρο της πόλης.