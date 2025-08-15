Δεκαπενταύγουστος: Δείτε LIVE τη Θεία Λειτουργία Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Ο Δεκαπενταύγουστος, η Κοίμηση της Θεοτόκου, αποτελεί για την Ορθοδοξία μία από τις μεγαλύτερες εορτές του έτους. Σε όλη την Ελλάδα, η γιορτή αυτή τιμάται με ιδιαίτερη λαμπρότητα, κατάνυξη και βαθιά πίστη.

Μοναστήρια και εκκλησίες αφιερωμένες στην Παναγία γεμίζουν από προσκυνητές, γηγενείς και επισκέπτες, που ανηφορίζουν στα ιερά προσκυνήματα για να ανάψουν ένα κερί, να προσευχηθούν και να συμμετέχουν στις θρησκευτικές τελετές.

Παρακολουθήστε σε απευθείας μετάδοση από την εκκλησία του Αγίου Βησσαρίωνος Τρικάλων τη Θεία Λειτουργία Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας.