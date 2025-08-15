Ποιος είναι ο εθελοντής που έσωσε πρόβατο από τη φωτιά στην Αχαΐα

Viral έγινε η φωτογραφία ενός άνδρα να οδηγεί μηχανάκι και να κρατά στην αγκαλιά του ένα πρόβατο για να το σώσει από τις φωτιές στην Αχαΐα.

Πρόκειται για τον εθελοντή Όλσι Ολτσάκος που βρέθηκε στην Αχαΐα για να βοηθήσει να σωθούν ζώα. Τη φωτογραφία που έκανε τον γύρο του ελληνικού Διαδικτύου απαθανάτισε ο φωτογράφος Θανάσης Σταυράκης για το Associated Press.

Σε αυτή φαίνεται ο νεαρός Όλσι να περνά με το πρόβατο στην αγκαλιά του και να φωνάζει: «Έλα, κάντε λίγο άκρη», όπως φαίνεται και στο βίντεο του Independent.

Το πρόβατο ονομάστηκε «Μέλπω», επειδή έκανε «με» σε όλη τη διαδρομή και πρόκειται για ένα από τα τρία που διασώθηκαν και βρίσκονται στην Vegan Farm. Όσο για το άλλο πρόβατο που απεικονίζεται στο βίντεο, ονομάστηκε «Χαλβάς» και είναι και ο ίδιος παρέα με τη Μέλπω στη φάρμα.