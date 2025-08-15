Μέλπω το πρόβατο: Το ζώο στην Αχαΐα που έγινε viral, βρήκε όνομα και… σπίτι σε φάρμα vegan

Μέσα στον αποπνικτικό καπνό και τον ανατριχιαστικό ήχο της φλόγας, ξεχώρισε μια εικόνα από τις πυρκαγιές στην Αχαΐα.

Ένας άνδρας, καταβεβλημένος από τη μάχη που έδινε με την πύρινη κόλαση, κράτησε σφιχτά στην αγκαλιά του ένα πρόβατο, ισορροπώντας πάνω σε ένα μικρό μηχανάκι. Η ηρωική στάση του, είναι μια μια ακατέργαστη, αληθινή πράξη φροντίδας, σαν ένστικτο που γεννιέται όταν η ζωή ενός πλάσματος εξαρτάται από εσένα.

Οι πυρκαγιές καταπίνουν τα πάντα στο πέρασμά τους — δάση, χωράφια, σπίτια. Μα η καταστροφή τους δεν σταματά εκεί. Σαρώνει και τις ζωές των ζώων που δεν έχουν τρόπο να σωθούν μόνα τους. Δεν μπορούν να οδηγήσουν μακριά, να ακολουθήσουν οδηγίες εκκένωσης, να βρουν καταφύγιο μακριά από τον κίνδυνο. Η τύχη τους κρέμεται ολοκληρωτικά από τα χέρια εκείνων που θα θελήσουν να σταθούν δίπλα τους.

Μια δεύτερη ζωή για το πρόβατο

Η φωτογραφία του άνδρα με το πρόβατο έγινε σύμβολο αυτής της άλλης, συχνά αθέατης, μάχης.

Της μάχης για κάθε πλάσμα που δεν έχει φωνή να ζητήσει βοήθεια. Ο φωτογράφος που την τράβηξε είπε πως το ζώο τον εμπιστεύτηκε απόλυτα. Και αυτός, απλώς, το πήρε και το έβγαλε από την κόλαση.

Σύμφωνα με την ψηφιακή δημιουργό Despina Spanoydi, το πρόβατο, που αργότερα ονομάστηκε «Μέλπω» από τη VeganFarm που το ανέλαβε. Και ονομάστηκε έτσι καθώς οπως αφηγούνται οι διασώστες, δεν σταμάτησε να φωνάζει «με» σε όλη τη διαδρομή. Το ζώο στάθηκε λοιπόν διπλά τυχερό. Γλίτωσε από τις φλόγες και από το σφαγείο. Αντί για ένα τέλος βίαιο, βρήκε ένα νέο ξεκίνημα∙ έναν τόπο όπου θα ζήσει γαλήνια, μακριά από κάθε φόβο.

Η Μέλπω είναι ένα από τα τρία ζώα που σώθηκαν από τις φλόγες και πλέον ζουν προστατευμένα στη Vegan Farm. Όσο για το άλλο πρόβατο που φαίνεται στο βίντεο της διάσωσης, του έδωσαν το όνομα Χαλβάς.