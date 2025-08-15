Ποιοι γλυτώνουν τα δικαστήρια για ληξιπρόθεσμα χρέη σε Εφορία και Δημόσιο

Νέα διάταξη της ΑΑΔΕ ενισχύει τα κίνητρα για την υπαγωγή σε ρύθμιση και την εξόφληση των οφειλών

Newsbomb

Ποιοι γλυτώνουν τα δικαστήρια για ληξιπρόθεσμα χρέη σε Εφορία και Δημόσιο
EUROKINISSI.
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δημιούργησε άλλο ένα κίνητρο στους οφειλέτες για να ενταχθούν σε ρυθμίσεις των ληξιπρόθεσμων χρεών τους και κατ’ επέκταση να γλυτώσουν τα… δικαστήρια.

Συγκεκριμένα, η απόφαση που εξέδωσε ο διοικητής της Αρχής, Γιώργος Πιτσιλής, αποσκοπεί στην αποφυγή των ποινικών διώξεων για χρέη τους που έχουν βεβαιωθεί στην Εφορία και είναι ληξιπρόθεσμα για διάστημα άνω των 4 μηνών.

Φορολογούμενοι, επομένως, με ληξιπρόθεσμες οφειλές που υπάγονται σε ρύθμιση τμηματικής εξόφλησης ή λαμβάνουν αναστολή είσπραξης, δεν θα διώκονται για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Η δίωξη «παγώνει» όσο διαρκεί η ρύθμιση και σβήνει πλήρως με την εξόφληση.

Με την απόφαση (εγκύκλιος υπ’ αριθμ. Ε.2055/04.08.2025). παρέχονται οδηγίες προς ενημέρωση και για την εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 περί του ποινικού αδικήματος της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους (Α’ 43), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 227 του ν. 5193/2025.

Η νέα διάταξη διευρύνει το πεδίο εφαρμογής, καθιστά σαφέστερες τις διαδικασίες και ενισχύει τα κίνητρα για την υπαγωγή σε ρύθμιση και την εξόφληση των οφειλών.

Βασικές καινοτομίες που εισάγονται με τις νέες διατάξεις, σύμφωνα με την εγκύκλιο:

– Διευρύνονται οι λόγοι αναστολής της ποινικής δίωξης καθώς και αναβολής εκτέλεσης / διακοπής της καταγνωσθείσας ποινής, καθώς, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, τις έννομες συνέπειες αυτές επιφέρει πλέον όχι μόνο η υπαγωγή των οφειλών σε ρύθμιση αλλά και η αναστολή είσπραξης αυτών και

– Θεσπίζεται για πρώτη φορά η υπαγωγή σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών ως λόγος μη υποβολής από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης αίτησης ποινικής δίωξης προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών, χωρίς πάντως να μεταβάλλεται η φύση του προβλεπόμενου στο άρθρο 25 του ν. 1882/1990 ποινικού αδικήματος της μη καταβολής βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους. Υποχρέωση μη υποβολής αίτησης ποινικής δίωξης υφίσταται και σε περίπτωση ένταξης του συνόλου των οφειλών σε αναστολή είσπραξης.

Οι νέες διατάξεις εφαρμόζονται, σύμφωνα με το άρθρο 245 του ν. 5193/2025, από την 11η Απριλίου 2025. Λόγω όμως της αναδρομικής ισχύος της επιεικέστερης διάταξης ποινικού νόμου κατά το άρθρο 2 του νέου Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95), οι νέες διατάξεις καταλαμβάνουν και τις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος αυτών υποθέσεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990.

Τι γίνεται εάν χαθεί η ρύθμιση

Η απώλεια ρύθμισης σημαίνει άμεση ενημέρωση του εισαγγελέα με επικαιροποιημένο πίνακα χρεών, που περιλαμβάνει και το ποσό που είχε ήδη πληρωθεί, καθώς το αδίκημα έχει τελεστεί για όλο το αρχικό χρέος.

Η αναστολή παραγραφής ισχύει για όσο διαρκεί η ρύθμιση ή αναστολή και τουλάχιστον για 1 έτος μετά τη λήξη τους, ενώ, αναβάλλεται ή διακόπτεται η εκτέλεση της ποινής.

Η εγκύκλιος ορίζει ότι:

– Αν όλες οι οφειλές είναι σε ισχύουσα ρύθμιση ή αναστολή, δεν αποστέλλονται αιτήσεις δίωξης, ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής.

– Αν δεν υπάρχει πλήρης κάλυψη ή η ρύθμιση έχει χαθεί, η δίωξη αποστέλλεται.

– Αν υπάρξει ρύθμιση μετά την αίτηση, ο εισαγγελέας ενημερώνεται.

– Αν χαθεί η ρύθμιση, ο εισαγγελέας ενημερώνεται αμέσως.

Με άλλη απόφαση της Αρχής, παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να πραγματοποιούν οι αρμόδιες υπηρεσίες στο πλαίσιο της εξέτασης για τη συνδρομή ή μη των προϋποθέσεων έκδοσης απόφασης αδρανοποίησης κατασχέσεων στα χέρια τρίτου.

Μετά την τροποποίηση των προϋποθέσεων, που αφορούν στην υποβολή από τον οφειλέτη που αιτείται την αδρανοποίηση, των προβλεπόμενων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ, η νέα διάταξη ορίζει ότι προϋπόθεση της αδρανοποίησης είναι «να έχουν υποβληθεί από τον οφειλέτη οι προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ των τελευταίων 5 φορολογικών ετών, ανεξαρτήτως του εάν οι δηλώσεις έχουν υποβληθεί εκπρόθεσμα.

Σε κάθε περίπτωση, να έχουν υποβληθεί πριν από την αίτηση του οφειλέτη για εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Hyundai Kona γίνεται πιο δυνατό

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Συνελήφθη 18χρονος με αεροβόλο και σουγιά στο κέντρο της πόλης

09:33ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Έβαλε… πλώρη για μετάλλιο η Εθνική Νέων Γυναικών Κ20: Προκρίθηκε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου!

09:23ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Εγώ έβαλα τη φωτιά με ένα τσακμάκι» - Τι υποστήριξε ο 19χρονος για τη φωτιά στα Συχαινά

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Όλα τα βλέμματα στην Αλάσκα για τη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν – Στις 22:00 το κρίσιμο ραντεβού

08:53ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Από τα δημόσια «καρφιά», στη δικαστική διαμάχη με την αδελφή του και στον εγκλεισμό στο ψυχιατρείο

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στη Σύρο: Στο νοσοκομείο παιδί έπειτα από τσίμπημα θαλάσσιας ανεμώνης

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Οι αμφιβολίες του ιατροδικαστή για το επίσημο πόρισμα τον «στοιχειώνουν» μέχρι σήμερα

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Ποιος είναι ο εθελοντής που έσωσε πρόβατο από τη φωτιά στην Αχαΐα

08:28ΕΛΛΑΔΑ

Δεκαπενταύγουστος – Συγκίνηση στην Τήνο: Η στιγμή της έπαρσης της ελληνικής σημαίας και η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου

08:17ΕΛΛΑΔΑ

Ποιοι γλυτώνουν τα δικαστήρια για ληξιπρόθεσμα χρέη σε Εφορία και Δημόσιο

08:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτή είναι η ινφλουένσερ που διαφήμιζε παράνομα site τζόγου

07:54ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτό είναι ένα από τα πιο μικρά και πιο ακριβά Honda

07:52ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος για τον Τζεφ Μπέζος: Πέθανε η μητέρα του - Η μάχη που έδινε με εγκεφαλική ασθένεια

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Πρωτοβουλία του Δήμου για τον καθαρισμό των παραλιών

07:37ΕΛΛΑΔΑ

«Καίει» πασίγνωστο τράπερ για ναρκωτικά ο 25χρονος - Η υπόσχεση για μπίζνα με δισεκατομμυριούχο

07:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Δεκαπενταύγουστος: Δείτε LIVE τη Θεία Λειτουργία Κοιμήσεως της Θεοτόκου

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε χιλιάδες δικαιούχους - Ποιοι θα πληρωθούν από 18 μέχρι 22 Αυγούστου

07:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τον Δεκαπενταύγουστο στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:23ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Εγώ έβαλα τη φωτιά με ένα τσακμάκι» - Τι υποστήριξε ο 19χρονος για τη φωτιά στα Συχαινά

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Παραισθήσεις, απειλές και φωνές - Οι δραματικές στιγμές μεταφοράς του στο Δρομοκαΐτειο

08:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτή είναι η ινφλουένσερ που διαφήμιζε παράνομα site τζόγου

08:53ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Από τα δημόσια «καρφιά», στη δικαστική διαμάχη με την αδελφή του και στον εγκλεισμό στο ψυχιατρείο

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: «Κάηκε ο γιος μου», «Χάσαμε τα πάντα» -Συγκλονιστικές μαρτυρίες πυρόπληκτων στο Newsbomb

07:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Δεκαπενταύγουστος: Δείτε LIVE τη Θεία Λειτουργία Κοιμήσεως της Θεοτόκου

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στη Σύρο: Στο νοσοκομείο παιδί έπειτα από τσίμπημα θαλάσσιας ανεμώνης

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Ποιος είναι ο εθελοντής που έσωσε πρόβατο από τη φωτιά στην Αχαΐα

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Το ελληνικό «Περλ Χάρμπορ»: Η άγνωστη ιστορία πίσω από τον τορπιλισμό της «Έλλης» από τους Ιταλούς

08:28ΕΛΛΑΔΑ

Δεκαπενταύγουστος – Συγκίνηση στην Τήνο: Η στιγμή της έπαρσης της ελληνικής σημαίας και η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου

23:22ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Αποκλειστικό Newsbomb - Οι δραματικές στιγμές που τον οδήγησαν στο Δρομοκαΐτειο

02:12ΚΟΣΜΟΣ

Σκοτεινή αλήθεια: Influencers και στρατολόγοι του Ντουμπάι - Πώς η «Γκρέις» δραπέτευσε απο την κόλαση του porta potty

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ψηλά η ελληνική σημαία μετά από βραδιά ονείρου: Πλησιάζει η χώρα μας τη 10η θέση του UEFA Ranking

19:19ΕΛΛΑΔΑ

«Κάψατε όλη την Πάτρα»: Προπηλάκισαν τους κατηγορούμενους εμπρηστές έξω από τα δικαστήρια

07:52ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος για τον Τζεφ Μπέζος: Πέθανε η μητέρα του - Η μάχη που έδινε με εγκεφαλική ασθένεια

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Όλα τα βλέμματα στην Αλάσκα για τη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν – Στις 22:00 το κρίσιμο ραντεβού

17:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Aποκαλύψεις για τον αστυνομικό του TikTok: Σοκάρουν νέοι διάλογοι - «Εγώ... πίνω»

07:37ΕΛΛΑΔΑ

«Καίει» πασίγνωστο τράπερ για ναρκωτικά ο 25χρονος - Η υπόσχεση για μπίζνα με δισεκατομμυριούχο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ