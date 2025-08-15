Ποιοι γλυτώνουν τα δικαστήρια για ληξιπρόθεσμα χρέη σε Εφορία και Δημόσιο

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δημιούργησε άλλο ένα κίνητρο στους οφειλέτες για να ενταχθούν σε ρυθμίσεις των ληξιπρόθεσμων χρεών τους και κατ’ επέκταση να γλυτώσουν τα… δικαστήρια.

Συγκεκριμένα, η απόφαση που εξέδωσε ο διοικητής της Αρχής, Γιώργος Πιτσιλής, αποσκοπεί στην αποφυγή των ποινικών διώξεων για χρέη τους που έχουν βεβαιωθεί στην Εφορία και είναι ληξιπρόθεσμα για διάστημα άνω των 4 μηνών.

Φορολογούμενοι, επομένως, με ληξιπρόθεσμες οφειλές που υπάγονται σε ρύθμιση τμηματικής εξόφλησης ή λαμβάνουν αναστολή είσπραξης, δεν θα διώκονται για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Η δίωξη «παγώνει» όσο διαρκεί η ρύθμιση και σβήνει πλήρως με την εξόφληση.

Με την απόφαση (εγκύκλιος υπ’ αριθμ. Ε.2055/04.08.2025). παρέχονται οδηγίες προς ενημέρωση και για την εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 περί του ποινικού αδικήματος της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους (Α’ 43), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 227 του ν. 5193/2025.

Η νέα διάταξη διευρύνει το πεδίο εφαρμογής, καθιστά σαφέστερες τις διαδικασίες και ενισχύει τα κίνητρα για την υπαγωγή σε ρύθμιση και την εξόφληση των οφειλών.

Βασικές καινοτομίες που εισάγονται με τις νέες διατάξεις, σύμφωνα με την εγκύκλιο:

– Διευρύνονται οι λόγοι αναστολής της ποινικής δίωξης καθώς και αναβολής εκτέλεσης / διακοπής της καταγνωσθείσας ποινής, καθώς, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, τις έννομες συνέπειες αυτές επιφέρει πλέον όχι μόνο η υπαγωγή των οφειλών σε ρύθμιση αλλά και η αναστολή είσπραξης αυτών και

– Θεσπίζεται για πρώτη φορά η υπαγωγή σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών ως λόγος μη υποβολής από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης αίτησης ποινικής δίωξης προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών, χωρίς πάντως να μεταβάλλεται η φύση του προβλεπόμενου στο άρθρο 25 του ν. 1882/1990 ποινικού αδικήματος της μη καταβολής βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους. Υποχρέωση μη υποβολής αίτησης ποινικής δίωξης υφίσταται και σε περίπτωση ένταξης του συνόλου των οφειλών σε αναστολή είσπραξης.

Οι νέες διατάξεις εφαρμόζονται, σύμφωνα με το άρθρο 245 του ν. 5193/2025, από την 11η Απριλίου 2025. Λόγω όμως της αναδρομικής ισχύος της επιεικέστερης διάταξης ποινικού νόμου κατά το άρθρο 2 του νέου Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95), οι νέες διατάξεις καταλαμβάνουν και τις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος αυτών υποθέσεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990.

Τι γίνεται εάν χαθεί η ρύθμιση

Η απώλεια ρύθμισης σημαίνει άμεση ενημέρωση του εισαγγελέα με επικαιροποιημένο πίνακα χρεών, που περιλαμβάνει και το ποσό που είχε ήδη πληρωθεί, καθώς το αδίκημα έχει τελεστεί για όλο το αρχικό χρέος.

Η αναστολή παραγραφής ισχύει για όσο διαρκεί η ρύθμιση ή αναστολή και τουλάχιστον για 1 έτος μετά τη λήξη τους, ενώ, αναβάλλεται ή διακόπτεται η εκτέλεση της ποινής.

Η εγκύκλιος ορίζει ότι:

– Αν όλες οι οφειλές είναι σε ισχύουσα ρύθμιση ή αναστολή, δεν αποστέλλονται αιτήσεις δίωξης, ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής.

– Αν δεν υπάρχει πλήρης κάλυψη ή η ρύθμιση έχει χαθεί, η δίωξη αποστέλλεται.

– Αν υπάρξει ρύθμιση μετά την αίτηση, ο εισαγγελέας ενημερώνεται.

– Αν χαθεί η ρύθμιση, ο εισαγγελέας ενημερώνεται αμέσως.

Με άλλη απόφαση της Αρχής, παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να πραγματοποιούν οι αρμόδιες υπηρεσίες στο πλαίσιο της εξέτασης για τη συνδρομή ή μη των προϋποθέσεων έκδοσης απόφασης αδρανοποίησης κατασχέσεων στα χέρια τρίτου.

Μετά την τροποποίηση των προϋποθέσεων, που αφορούν στην υποβολή από τον οφειλέτη που αιτείται την αδρανοποίηση, των προβλεπόμενων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ, η νέα διάταξη ορίζει ότι προϋπόθεση της αδρανοποίησης είναι «να έχουν υποβληθεί από τον οφειλέτη οι προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ των τελευταίων 5 φορολογικών ετών, ανεξαρτήτως του εάν οι δηλώσεις έχουν υποβληθεί εκπρόθεσμα.

Σε κάθε περίπτωση, να έχουν υποβληθεί πριν από την αίτηση του οφειλέτη για εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών.