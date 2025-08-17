Λαμία: Βγήκε να πετάξει τα σκουπίδια και της άρπαξαν το χρυσό σταυρό από το λαιμό

Περιστατικό θρασύτατης κλοπής σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (16/8/25) στον Συνοικισμό Ευρυτάνων στη Λαμία.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, μια 77χρονη είδε από τη μία στιγμή στην άλλη να της κλέβουν τη χρυσή αλυσίδα με το χρυσό σταυρό από το λαιμό της και ενώ είχε βγει να πετάξει τα σκουπίδια!

Όπως κατήγγειλε η ίδια η ηλικιωμένη στους αστυνομικούς, χωρίς να το καταλάβει την ώρα που πήγαινε να πετάξει τα σκουπίδια, άγνωστος δράστης την πλησίασε από πίσω και με τη γνωστή πλέον μέθοδο του εναγκαλισμού, την αιφνιδίασε αποσπώντας της το κόσμημα.

Περιέγραψε μάλιστα τον συγκεκριμένο άνθρωπο στους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο για τις αναζητήσεις, όμως ο δράστης που πιθανότατα είναι Ρομά, είχε φροντίσει να εξαφανιστεί.

Σημειώνεται ότι δεν είναι το πρώτο περιστατικό που καταγγέλλεται με τους δράστες να έχουν ως στόχο ηλικιωμένα πρόσωπα. Οι δράστες συνήθως πλησιάζουν συνήθως από πίσω αιφνιδιαστικά ή σε κάποιες περιπτώσεις - κυρίως όταν ο δράστης είναι γυναίκα - κανονικά σαν να σε γνωρίζουν και πριν προλάβεις να την/τον απωθήσεις, σου αφαιρούν ότι πολύτιμο μπορεί να φοράς εκείνη την ώρα.

Στις περισσότερες περιπτώσεις όμως, δεν καταγγέλλονται στην αστυνομία και αυτό διευκολύνει τόσο τη δράση τους, όσο για τις δικαστικές αρχές, καθώς ακόμη και αν «στραβώσει» κάποια δουλειά, δύσκολα αποδεικνύεται η εξακολουθητική παράνομη δράση τους και οι ποινές είναι.. «χάδια».

