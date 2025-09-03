Απίστευτες εικόνες στη Λιβαδειά: Κοπάδι αγριογούρουνων έκανε βόλτες στους δρόμους - Δείτε βίντεο

Απίστευτες στιγμές καταγράφηκαν σε βίντεο στη Λιβαδειά, με τις εικόνες που κάνουν το γύρο του διαδικτύου να αποτυπώνουν ένα μεγάλο κοπάδι από αγριογούρουνα να προβαίνει σε καταστροφές στην πρασινάδα και στα γύρω μέρη της οδού Αχιλλέως ψάχνοντας τροφή.

Τα άγρια ζώα δεν πτοούνται ούτε από την παρουσία ανθρώπων και αυτοκινήτων, ούτε από τα σκυλιά που γαυγίζουν, σύμφωνα με τους κάτοικους της περιοχής.

Δείτε το βίντεο:

