ΗΠΑ: Συναγερμός στις Αρχές για «μπλε φωσφοριζέ» αγριογούρουνα στην Καλιφόρνια - Δείτε φωτογραφίες

Συναγερμός σήμανε στις ΗΠΑ, αφού κυνηγοί ανακάλυψαν αγριογούρουνα που έχουν αποκτήσει «μπλε φωσφοριζέ» χρώμα στην Καλιφόρνια. Τους τελευταίους μήνες, οι ντόπιοι έχουν εντοπίσει ζώα με έντονο μπλε χρώμα στο δέρμα και το λίπος τους και έχουν ενημερώσει τις αρμόδιες τοπικές Αρχές.

Η ανησυχητική ανακάλυψη έχει αφήσει τους ανθρώπους προβληματισμένους, με ορισμένους να δηλώνουν ότι «δεν έχουν ιδέα» για το τι μπορεί να το προκάλεσε.

«Δεν μιλάω για ελαφρύ μπλε», δήλωσε ο Dan Burton, ιδιοκτήτης της Urban Trapping Wildlife Control στο Salinas, στην εφημερίδα Los Angeles Times. «Μιλάω για μπλε ηλεκτρίκ».

Οι Αρχές έχουν προειδοποιήσει τους πολίτες να μην καταναλώνουν το μολυσμένο κρέας, καθώς υπάρχει ανησυχία ότι το χρώμα του κρέατος είναι ένδειξη ότι το ζώο μπορεί να έχει καταναλώσει δηλητήριο.

Δείτε φωτογραφίες (προσοχή: σκληρές εικόνες)

Μια έρευνα διαπίστωσε ότι το χρώμα πιθανότατα προκλήθηκε από τη διφακινόνη, ένα ποντικοκτόνο που χρησιμοποιείται συνήθως από αγρότες και εταιρείες για τον έλεγχο του πληθυσμού των αρουραίων, των ποντικών και των σκίουρων.

Επίσης, ανέφεραν ότι οι μολύνσεις μπορεί να επεκταθούν και σε άλλα είδη, όπως ελάφια, αρκούδες και χήνες.

«Οι κυνηγοί πρέπει να γνωρίζουν ότι το κρέας των θηραμάτων, όπως τα αγριογούρουνα, τα ελάφια, οι αρκούδες και οι χήνες, μπορεί να είναι μολυσμένο εάν το θήραμα έχει εκτεθεί σε ποντικοκτόνα», δήλωσε ο συντονιστής ερευνών για τα φυτοφάρμακα Ryan Bourbour, από το California Department of Fish and Wildlife (CDFW).

«Η έκθεση σε ποντικοκτόνα μπορεί να αποτελεί πρόβλημα για τα μη στοχευόμενα άγρια ζώα σε περιοχές όπου η χρήση τους γίνεται σε κοντινή απόσταση από τους βιότοπους τους».

Η χημική ουσία, η οποία είναι πλέον αυστηρά περιορισμένη στην Καλιφόρνια, προκαλεί σοβαρή εσωτερική αιμορραγία. Πιστεύεται ότι τα συγκεκριμένα αγριογούρουνα μπορεί να έφαγαν τόσο το δόλωμα όσο και τα δηλητηριασμένα τρωκτικά.

Τα αρπακτικά ζώα, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων, που τρώνε ένα ζώο που έχει δηλητηριαστεί με την τοξίνη μπορούν να αρρωστήσουν και τα ίδια, καθώς οι χημικές ουσίες παραμένουν ενεργές στους ιστούς του νεκρού ζώου για κάποιο χρονικό διάστημα – ακόμη και αν μαγειρευτούν.

«Γενικά, απαιτείται περισσότερη από μία δόση για να ληφθεί μια τοξική δόση», σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2023, αλλά οι άνθρωποι και τα ζώα που καταναλώνουν την ουσία μπορούν να αρχίσουν να αισθάνονται τις συνέπεις του δηλητηρίου.

