Λιβαδειά: Αγριογούρουνα βγήκαν βόλτα για να βοσκήσουν στη μέση της πόλης - Δείτε βίντεο

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στη Λιβαδειά, όταν μια ομάδα από...αγριογούρουνα βγήκε για νυχτερινή βόλτα στην μέση της πόλης.

Όπως φαίνεται και σε βίντεο που κατέγραψε τα ογκώδη ζώα, τα αγριογούρουνα περπατάνε στην σειρά, σαν να κάνουν παρέλαση, και καταλήγουν σε ένα σημείο όπου έχει γρασίδι για να βοσκήσουν.

Δείτε το βίντεο:

