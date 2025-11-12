Μία αλεπού στη Μαρίνα Φλοίσβου - Αγνάντευε τη θάλασσα από τα σκαλιά

Μία αναπάντεχη συνάντηση είχαν το βράδυ της Τρίτης όσοι βρίσκονταν στη Μαρίνα του Φλοίσβου, καθώς η περιοχή δεν είναι και η πλέον ενδεδειγμένη για την εμφάνισή μιας... αλεπούς.

https://www.instagram.com/reel/DQ9RnseCmY5/

Η όμορφη «κυρα Μάρω» στεκόταν στα σκαλιά, παρατηρώντας τους περαστικούς να περπατούν δίπλα στη θάλασσα, χωρίς να δείχνει ότι ενοχλείται από την παρουσία τους.

Οι άνθρωποι βέβαια, όπως φαίνεται στις αποκλειστικές φωτογραφίες του Newsbomb, μάλλον δεν παρατήρησαν το ζώο, πιθανόν επειδή δεν μπορεί κάποιος να διανοηθεί ότι μία αλεπού έφτασε μέχρι τον... Φλοίσβο.

Οι θέασεις των αλεπούδων, γίνονται όλο και συχνότερες μέσα στις αστικές περιοχές, αλλά πλέον και κοντά στη θάλασσα.

Το αίσθημα της πείνας υπερνικά τον φόβο και τα όμορφα και συμπαθή τετράποδα, δεν διστάζουν να πλησιάζουν κοντά στον άνθρωπο προς αναζήτηση τροφής.

Πριν από μερικές εβδομάδες μια αλεπού καταγράφηκε στην Πετρούπολη, να προσπαθεί να κλέψει από την τσάντα μιας νεαρής γυναίκας, ένα κρουασάν.

Περαστικοί εντόπισαν αλεπούδες και στο Αιγάλεω. Στο βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok έχουν καταγραφεί δύο μικρές αλεπούδες ανάμεσα σε σταθμευμένα οχήματα.

«Παρκάρεις, βγαίνεις από το αυτοκίνητο και βλέπεις αυτό. Στο Αιγάλεω. Λογικό», έγραψε ο χρήστης του TikTok που δημοσίευσε το βίντεο με τα σχόλια να επισημαίνουν ότι οι εικόνες αυτές είναι αποτέλεσμα της ανάγκης των ζώων αυτών να βρουν φαγητό.