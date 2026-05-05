Κίνηση τώρα: Μπλοκαρισμένος ο Κηφισός - Τέσσερα ατυχήματα στο ρεύμα της ανόδου

Στο «κόκκινο» είναι ο Κηφισός το πρωί της Τρίτης, με αυξημένη κίνηση να καταγράφεται και στα δύο ρεύματα, σε μεγάλο μήκος της λεωφόρου.

Ειδικότερα, αυτή την ώρα, στο ρεύμα της ανόδου έχουν σημειωθεί τέσσερα τροχαία ατυχήματα που δυσχεραίνουν την κυκλοφορία από το ύψος του Αιγάλεω, έως το ύψος της Νέας Ιωνίας. Αυξημένα είναι τα προβλήματα στο ίδιο σημείο και στο ρεύμα της καθόδου, ενώ μεγάλες είναι οι καθυστερήσεις και στον κόμβο της Μεταμόρφωσης.

Προβλήματα εντοπίζονται και στην Αττική οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το Ζεφύρι μέχρι το Ηράκλειο, ενώ οι καθυστερήσεις συνεχίζονται μέχρι το ύψος των Βριλησσίων. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στον κόμβο της Μεταμόρφωσης και από το ύψος του Γέρακα έως το ύψος των Βριλησσίων.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Κηφισίας και τη λεωφόρο Μεσογείων, σε αρκετά σημεία, καθώς και στη Βασιλίσσης Σοφίας και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί και σε μεγάλο μήκος της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο, καθώς και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Δείτε χάρτη

Διαβάστε επίσης