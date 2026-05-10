Η Ελλάδα βλέπει τις φωτιές από το διάστημα: Οι πρώτες εικόνες από τους νέους θερμικούς δορυφόρoυς

Η εκτόξευση δημιουργεί το πρώτο ελληνικό ολοκληρωμένο σύστημα διαστημικής πολιτικής προστασίας για την έγκαιρη ανίχνευση και διαχείριση δασικών πυρκαγιών

  • Οι δορυφόροι εντάσσονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων και επιτρέπουν συνεχή παρακολούθηση της ελληνικής επικράτειας με ανανέωση δεδομένων κάθε λίγα λεπτά.
  • Η διασύνδεση των δορυφορικών δεδομένων με τα επιχειρησιακά συστήματα της Πολιτικής Προστασίας επιτρέπει σχεδόν σε πραγματικό χρόνο χαρτογράφηση και πρόβλεψη εξάπλωσης πυρκαγιών.
  • Δημιουργήθηκε ο Κυβερνητικός Κόμβος Παρατήρησης της Γης που συγκεντρώνει και διαχειρίζεται γεωχωρικά δεδομένα για άμεση χρήση από τις αρμόδιες αρχές.
  • Οι θερμικοί δορυφόροι μπορούν να υποστηρίξουν επιπλέον εφαρμογές όπως παρακολούθηση θερμοκρασιών, προστασία οικοσυστημάτων και ανάλυση των αστικών θερμικών νησίδων.
Η εκτόξευση των τεσσάρων θερμικών μικροδορυφόρων σηματοδοτεί τη δημιουργία του πρώτου ολοκληρωμένου ελληνικού συστήματος «διαστημικής πολιτικής προστασίας», με βασικό στόχο την έγκαιρη ανίχνευση και διαχείριση δασικών πυρκαγιών, αλλά και ευρύτερες εφαρμογές στην περιβαλλοντική και κλιματική παρακολούθηση.

Οι δορυφόροι εντάσσονται στον Άξονα 1.1 του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, που αποτελεί μέρος του συνολικού Εθνικού Διαστημικού Προγράμματος ύψους περίπου 200 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με την ESA και το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος. Η αποστολή, γνωστή ως Hellenic Fire System, περιλαμβάνει τέσσερις δορυφόρους τύπου 8U CubeSat, εξοπλισμένους με προηγμένους θερμικούς αισθητήρες μέσου και μακρού υπέρυθρου φάσματος. Οι δυνατότητές τους επιτρέπουν τη συνεχή παρακολούθηση της ελληνικής επικράτειας, εντοπίζοντας θερμικές ανωμαλίες και ενεργές εστίες φωτιάς ακόμη και σε πολύ μικρή κλίμακα, με ανανέωση δεδομένων μέσα σε λίγα λεπτά.

Η Ελλάδα περνά έτσι από την εξάρτηση από ευρωπαϊκά και διεθνή δορυφορικά δεδομένα σε ένα νέο καθεστώς αυτόνομης πρόσβασης σε κρίσιμες πληροφορίες σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Με τα νέα «θερμικά μάτια» στο διάστημα, οι αρχές θα μπορούν να εντοπίζουν φωτιές ακόμη και σε απομακρυσμένες ή δύσβατες περιοχές, ημέρα και νύχτα, να παρακολουθούν την πορεία των πύρινων μετώπων και να χαρτογραφούν με ακρίβεια τις καμένες εκτάσεις.

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται και η διασύνδεση των δορυφορικών δεδομένων με τα επιχειρησιακά συστήματα της Πολιτικής Προστασίας. Η OroraTech, επικεφαλής της κοινοπραξίας για το έργο των θερμικών δορυφόρων, έχει ήδη ενσωματώσει την πλατφόρμα Wildfire Solution στο σύστημα ENGAGE της Πυροσβεστικής, επιτρέποντας στα Κέντρα Διαχείρισης Κρίσεων να λαμβάνουν σε σχεδόν πραγματικό χρόνο χάρτες ενεργών πυρκαγιών, εκτιμήσεις κινδύνου και προβλέψεις εξάπλωσης των μετώπων.

Παράλληλα, θερμικά, οπτικά και ραντάρ δεδομένα από ελληνικές και διεθνείς αποστολές συγκεντρώνονται στον Κυβερνητικό Κόμβο Παρατήρησης της Γης (Governmental EO Hub), έναν ενιαίο ψηφιακό κόμβο που παρέχει γεωχωρικά δεδομένα, εργαλεία ανάλυσης και αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις στους αρμόδιους φορείς. Με αυτόν τον τρόπο, οι πληροφορίες από το διάστημα φτάνουν άμεσα στα επιχειρησιακά κέντρα και στους αξιωματικούς που καλούνται να λάβουν κρίσιμες αποφάσεις για την κινητοποίηση επίγειων και εναέριων μέσων.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή ως την έναρξη μιας νέας εποχής για την Πολιτική Προστασία, τονίζοντας ότι η άμεση πρόσβαση σε δορυφορικά δεδομένα ενισχύει σημαντικά την πρόληψη, την έγκαιρη προειδοποίηση και τη διαχείριση κρίσεων. Όπως υπογράμμισε, το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων δεν αποτελεί μόνο τεχνολογικό έργο, αλλά μια στρατηγική επένδυση για την ασφάλεια των πολιτών, την προστασία του περιβάλλοντος και την ανθεκτικότητα της οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η OroraTech έχει αναπτύξει μόνιμη παρουσία στην Ελλάδα, δημιουργώντας επίγειο σταθμό λήψης δεδομένων στο Λαύριο, επιχειρησιακό κέντρο, υποδομές βαθμονόμησης αισθητήρων και προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών.

Οι δυνατότητες των θερμικών δορυφόρων, ωστόσο, δεν περιορίζονται μόνο στις πυρκαγιές. Ο συνδυασμός θερμικών, οπτικών και ραντάρ δεδομένων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να αξιοποιηθεί για την παρακολούθηση θερμοκρασιών εδάφους και θάλασσας, την έγκαιρη ανίχνευση θαλάσσιων καυσώνων, την προστασία οικοσυστημάτων, την υποστήριξη της γαλάζιας οικονομίας και των υδατοκαλλιεργειών, αλλά και την ανάλυση των αστικών θερμικών νησίδων στο πλαίσιο της προσαρμογής στην κλιματική κρίση.

Η εκτόξευση των πρώτων ελληνικών θερμικών μικροδορυφόρων αποτελεί, επομένως, όχι μόνο ένα σημαντικό τεχνολογικό επίτευγμα, αλλά και μια στρατηγική κίνηση που ενισχύει την επιχειρησιακή ετοιμότητα της χώρας και αναβαθμίζει τη θέση της Ελλάδας στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας και της πολιτικής προστασίας.

