Θεσσαλονίκη: Πετούσε βαζάκια με εύφλεκτο υλικό στο σπίτι της πρώην του!

Συνελήφθη ένας 33χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος καταγγέλθηκε από την πρώην σύντροφό του ότι πετούσε βαζάκια με εύφλεκτο υλικό στο σπίτι της.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 33χρονος περνούσε συνεχώς με το αυτοκίνητό του έξω από το σπίτι της 46χρονης και προσπαθούσε να της κάνει κακό, πετώντας τα βαζάκια με το εύφλεκτο υλικό. Ευτυχώς, δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά ούτε συνέβη κάποιο ατύχημα.

Αξίζει να σημειωθεί πως προηγουμένως υπήρχε καταδικαστική απόφαση για τον 33χρονο, ώστε να μην προσεγγίζει τη 46χρονη, κάτι που προφανώς δεν εμπόδισε τον 33χρονο.

Μετά την καταγγελία της γυναίκας, ο 33χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης.