Εκατοντάδες όρθιοι επισκέπτες απαθανατίζουν το μοναδικό ηλιοβασίλεμα

Έτσι, μια καθημερινή ιεροτελεστία εκτυλίσσεται κάθε απόγευμα στην παραλιακή της πόλης, όπου εκατοντάδες επισκέπτες έχουν μετατρέψει το πεζοδρόμιο σε μπαλκονάκι με θέα.

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