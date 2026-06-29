Εκατοντάδες όρθιοι επισκέπτες απαθανατίζουν το μοναδικό ηλιοβασίλεμα
Το Ρέθυμνο είναι μια πόλη με πολλή και μοναδική ομορφιά, όπου μαγνητίζει κάθε επισκέπτη που έρχεται για να τη δει αλλά και τους ντόπιους που δεν ”χορταίνουν” να απολαμβάνουν τη μοναδική του θέα.
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Έτσι, μια καθημερινή ιεροτελεστία εκτυλίσσεται κάθε απόγευμα στην παραλιακή της πόλης, όπου εκατοντάδες επισκέπτες έχουν μετατρέψει το πεζοδρόμιο σε μπαλκονάκι με θέα.
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