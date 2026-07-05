Θεσσαλονίκη: Ανήλικος πάτησε σύριγγα σε παραλία - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο παιδί - Πρέπει να υποβληθεί σε σειρά εξετάσεων

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Θεσσαλονίκη: Ανήλικος πάτησε σύριγγα σε παραλία - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ανήλικος πάτησε σύριγγα στην παραλία των Νέων Επιβατών κοντά στη Θεσσαλονίκη και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο.
  • Η σύριγγα ήταν για χορήγηση ινσουλίνης και όχι ουσιών, αλλά το παιδί πρέπει να υποβληθεί σε σειρά εξετάσεων.
  • Ο πατέρας του παιδιού ζήτησε την ευαισθητοποίηση των αρμοδίων για την καθαριότητα των παραλιών.
  • Παρά τους τακτικούς καθαρισμούς από τον Δήμο, οι πολίτες καλούνται να μην πετούν σκουπίδια αδιακρίτως.
  • Ο πατέρας τόνισε την ανάγκη οι παραλίες να είναι ασφαλείς χώροι για τα παιδιά και τις οικογένειες.
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Βίαια διακόπηκε το ανέμελο παιχνίδι ενός παιδιού σε παραλία κοντά στη Θεσσαλονίκη, όταν πάτησε κατά λάθος σύριγγα που ήταν θαμμένη στην άμμο.

Οι γονείς μετέφεραν το παιδί τους άμεσα στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις, ωστόσο παρά το γεγονός ότι όπως διαπιστώθηκε πρόκειται για σύριγγα από δόση ινσουλίνης και όχι για χρήση ουσιών, πρέπει να υποβληθεί και σε μια σειρά από εξετάσεις, προκειμένου να αποκλειστεί κάθε πιθανότητα.

Την είδηση έκανε γνωστή ο πατέρας του ανήλικου, με ανάρτησή του στο διαδίκτυο, ζητώντας την ευαισθητοποίηση των αρμοδίων. Παρόλο που η παραλία όπου σημειώθηκε το περιστατικό, αυτή των Νέων Επιβατών, είναι ιδιαίτερα δημοφιλής και με αρκετό κόσμο και ο Δήμος καθαρίζει συχνά, οφείλουν και οι πολίτες να προσέχουν και να μην πετούν τα σκουπίδια τους αδιακρίτως.

«Αυτό που συνέβη στο παιδί μου θα μπορούσε να συμβεί σε οποιοδήποτε παιδί. Οι παραλίες είναι χώροι όπου παίζουν ξυπόλυτα παιδιά και οι οικογένειες πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο πατέρας του παιδιού.

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