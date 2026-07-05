Κρήτη: Άγριος καβγάς σε ξενοδοχείο κατέληξε σε τραυματισμούς
Σοβαρό επεισόδιο με ξυλοδαρμό και τραυματισμούς από αιχμηρό αντικείμενο σημειώθηκε το Σάββατο σε ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή της Πλάκας Λασιθίου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. και του ΕΚΑΒ.
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Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η συμπλοκή ξέσπασε μεταξύ εργαζομένων συνεργείου καθαρισμού, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο αλλοδαπών εργαζομένων αιγυπτιακής καταγωγής.
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