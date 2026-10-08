Κρήτη: Άρπαξαν από 90χρονη 15.000 ευρώ - Πήραν μέχρι και το πιεσόμετρο

Snapshot Οι δράστες προσποιήθηκαν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και έπεισαν την ηλικιωμένη να συγκεντρώσει 15.000 ευρώ και προσωπικά αντικείμενα.

Η γυναίκα άφησε τη σακούλα με τα χρήματα και τα αντικείμενα σε σημείο που της υπέδειξαν οι απατεώνες, οι οποίοι τα παρέλαβαν με αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες.

Η 90χρονη αντιλήφθηκε την απάτη και κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία, που ερευνά την υπόθεση.

Τέτοιες τηλεφωνικές απάτες με διάφορα προσχήματα είναι συχνές στην Κρήτη και στοχεύουν κυρίως ηλικιωμένους. Snapshot powered by AI

Μια ακόμη υπόθεση τηλεφωνικής απάτης με θύμα ηλικιωμένη καταγράφηκε στην Κρήτη, αυτή τη φορά στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας. Μια 90χρονη γυναίκα έπεσε στην παγίδα επιτήδειων, οι οποίοι κατάφεραν να την πείσουν ότι το σπίτι της αντιμετώπιζε δήθεν πρόβλημα με ραδιενεργή ακτινοβολία.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η ηλικιωμένη στις Αρχές, οι δράστες επικοινώνησαν μαζί της τηλεφωνικά και παρουσιάστηκαν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ. Με το πρόσχημα ότι είχε εντοπιστεί «ραδιενέργεια» στην κατοικία της, της δημιούργησαν φόβο και την έπεισαν να συγκεντρώσει χρήματα και προσωπικά αντικείμενα, προκειμένου, όπως της είπαν, να τα προστατεύσει.

Η 90χρονη ακολούθησε τις οδηγίες τους και έβαλε σε μία σακούλα περίπου 15.000 ευρώ σε μετρητά, το κινητό της τηλέφωνο, δύο τηλεκοντρόλ, την ταυτότητα και το βιβλιάριο υγείας της, αλλά ακόμη και το πιεσόμετρό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Zarpa, στη συνέχεια, άφησε τη σακούλα έξω από το σπίτι της, στο σημείο που της είχαν υποδείξει οι άγνωστοι. Λίγο αργότερα, ένα άτομο πέρασε από την περιοχή με αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες, πήρε τη σακούλα και απομακρύνθηκε.

Η 90χρονη αντιλήφθηκε στη συνέχεια ότι είχε πέσει θύμα απάτης και απευθύνθηκε στην Αστυνομία. Οι Αρχές διερευνούν την υπόθεση και αναζητούν στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά τηλεφωνικών απατών στην Κρήτη, με τους επιτήδειους να χρησιμοποιούν διαφορετικά προσχήματα για να προκαλέσουν φόβο κυρίως σε ηλικιωμένους και να τους πείσουν να παραδώσουν χρήματα ή αντικείμενα αξίας.