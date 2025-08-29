Tiktokers έπαιξαν 10.000$ να βάλει το πρώτο καλάθι ο Αντετοκούνμπο και πήγαν «κουβά»
Η στιγμή που ο Κώστας Σλούκας ρίχνει στο καλάθι με τα χαμένα ένα στοίχημα 10.000 που έδινε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ως πρώτο σκόρερ
Την φαεινή ιδέα να ποντάρουν 10.000 δολάρια στον Γιάννη Αντετοκούνμπο είχαν δύο TikTokers στο παιχνίδι της Εθνικής ομάδας, στην πρεμιέρα του Eurobasket, κόντρα στην Ιταλία.
Μόνο που το στοίχημα αυτό δεν αφορούσε το να βγει πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης ο σούπερ σταρ του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, αλλά το να πετύχει το πρώτο καλάθι της αναμέτρησης.
