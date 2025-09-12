Σαν σήμερα 12 Σεπτεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 12 Σεπτεμβρίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 12 Σεπτεμβρίου.
- 1683 - Συνασπισμός ευρωπαϊκών δυνάμεων νικά τον οθωμανικό στρατό στη μάχη της Βιέννης.
- 1829 - Οι Έλληνες νικούν στη μάχη της Πέτρας. Ήταν η τελευταία μάχη της Ελληνικής Επανάστασης.
- 1848 - Η Ελβετία γίνεται ομοσπονδιακό κράτος.
- 1943 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Επιχείρηση Δρυς. Ο Μπενίτο Μουσολίνι, δικτάτορας της Ιταλίας, διασώζεται από τον κατ' οίκον περιορισμό στο Γκραν Σάσσο στο Αμπρούτσο, από Γερμανούς καταδρομείς υπό τον Ότο Σκορτσένυ.
- 1953 - Ο Αμερικανός γερουσιαστής και μελλοντικός πρόεδρος Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι παντρεύεται τη Ζακλίν Μπουβιέ (Τζάκι Κένεντ) στο Νιούπορτ του Ρόουντ Άιλαντ.
- 1961 - Ο Χουάν Κάρλος, πρίγκιπας των Αστουριών και επίδοξος διάδοχος του ισπανικού θρόνου, αρραβωνιάζεται στη Λωζάνη την πριγκίπισσα Σοφία της Ελλάδας.
- 1974 - Ο αυτοκράτορας της Αιθιοπίας Χαϊλέ Σελασιέ Α΄, ο «Μεσσίας» του κινήματος των Ρασταφάρι, καθαιρείται μετά από στρατιωτικό πραξικόπημα, δίνοντας τέλος σε μία βασιλεία 58 ετών.
- 1980 - Πραγματοποιείται στρατιωτικό πραξικόπημα στην Τουρκία.
