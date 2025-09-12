Σαν σήμερα 12 Σεπτεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 12 Σεπτεμβρίου

Newsbomb

Σαν σήμερα 12 Σεπτεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Μάχη και περιφανής νίκη των Ελλήνων στο στενό Πέτρας (μεταξύ Θηβών και Λιβαδειάς). Αυτή ήταν και η τελευταία μάχη κατά την Επανάσταση του 1821.

WHAT THE FACT
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 12 Σεπτεμβρίου.

  • 1683 - Συνασπισμός ευρωπαϊκών δυνάμεων νικά τον οθωμανικό στρατό στη μάχη της Βιέννης.
  • 1829 - Οι Έλληνες νικούν στη μάχη της Πέτρας. Ήταν η τελευταία μάχη της Ελληνικής Επανάστασης.
  • 1848 - Η Ελβετία γίνεται ομοσπονδιακό κράτος.
  • 1943 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Επιχείρηση Δρυς. Ο Μπενίτο Μουσολίνι, δικτάτορας της Ιταλίας, διασώζεται από τον κατ' οίκον περιορισμό στο Γκραν Σάσσο στο Αμπρούτσο, από Γερμανούς καταδρομείς υπό τον Ότο Σκορτσένυ.
  • 1953 - Ο Αμερικανός γερουσιαστής και μελλοντικός πρόεδρος Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι παντρεύεται τη Ζακλίν Μπουβιέ (Τζάκι Κένεντ) στο Νιούπορτ του Ρόουντ Άιλαντ.
  • 1961 - Ο Χουάν Κάρλος, πρίγκιπας των Αστουριών και επίδοξος διάδοχος του ισπανικού θρόνου, αρραβωνιάζεται στη Λωζάνη την πριγκίπισσα Σοφία της Ελλάδας.
  • 1974 - Ο αυτοκράτορας της Αιθιοπίας Χαϊλέ Σελασιέ Α΄, ο «Μεσσίας» του κινήματος των Ρασταφάρι, καθαιρείται μετά από στρατιωτικό πραξικόπημα, δίνοντας τέλος σε μία βασιλεία 58 ετών.
  • 1980 - Πραγματοποιείται στρατιωτικό πραξικόπημα στην Τουρκία.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι θα πει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ – Η «νέα σύγκλιση», το κυβερνητικό πρόγραμμα και οι εκπλήξεις

06:21ΚΟΣΜΟΣ

Νοτιοαφρικανός ιερέας ισχυρίστηκε ότι γνωρίζει την ημερομηνία της Δευτέρας Παρουσίας και... είναι πολύ κοντά

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για το Μέγα Σπήλαιο: Ο ηγούμενος ήθελε να πουλήσει και… τοιχογραφίες της μονής

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πάτρας: Ανοίγουν υποθέσεις αρχείου - Σε αναστολή ο Ανδρέας Γκότσης

06:13ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμασμένοι από καλώδιο ελικοπτέρου: Σοκάρει το βίντεο εκκένωσης με αξιωματούχους της κυβέρνησης του Νεπάλ

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας – Πόσα χρήματα θα πάρουν 151.422 στελέχη

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Ο μονότονος ήχος του πρώτου κουδουνιού στη Γαύδο: Το σχολείο με την μόνο μία μαθήτρια - Τι λέει η δήμαρχος στο Newbomb

06:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Ελληνοτουρκική «μάχη» για μετάλλιο και τελικό – Ο αγώνας της 15ετίας

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς διαβάζουν στην κυβέρνηση τις δημοσκοπήσεις: Τι λένε για Τσίπρα και Ανδρουλάκη

05:54ΚΟΣΜΟΣ

Με νέες φωτογραφίες και βίντεο κυνηγούν τον ύποπτο για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Στο Φοίνιξ η σορός του – Στο «σκοτάδι» οι έρευνες του FBI

05:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με υψηλές θερμοκρασίες η Παρασκευή – «35άρια» το Σαββατοκύριακο

05:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:12WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 12 Σεπτεμβρίου

04:50ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

04:26ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Καλός άνθρωπος» ο Μπολσονάρου – Με εκπλήσσει η καταδίκη του

04:02ΚΟΣΜΟΣ

Νέες φωτογραφίες και βίντεο του υπόπτου για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Άφαντος ο δράστης

03:38ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: 46 νεκροί από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ σε θέσεις των Χούθι

03:12ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1ΓΒ/2025: Σε «ανοικτή κληρωτίδα» οι ισοβαθμίες του γραπτού διαγωνισμού

02:46ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς συνόδευσε το φέρετρο με τη σορό του Τσάρλι Κερκ στο Air Force Two

02:42ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στη Θήβα – Αισθητός στους κατοίκους σε Βοιωτία και Αττική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η απόλυτη ανατροπή - Τι λέει το παλιό ημερολόγιο για τον φετινό χειμώνα

20:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

02:42ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στη Θήβα – Αισθητός στους κατοίκους σε Βοιωτία και Αττική

18:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται η πρώτη κακοκαιρία του φθινοπώρου - Η πρόβλεψη του ECMWF για την ημερομηνία

05:54ΚΟΣΜΟΣ

Με νέες φωτογραφίες και βίντεο κυνηγούν τον ύποπτο για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Στο Φοίνιξ η σορός του – Στο «σκοτάδι» οι έρευνες του FBI

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αχαΐα: Και δεύτερος νεκρός στο τροχαίο στην Ολυμπία Οδό

16:05LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Η ανατροπή με την πρεμιέρα

06:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Ελληνοτουρκική «μάχη» για μετάλλιο και τελικό – Ο αγώνας της 15ετίας

09:27WHAT THE FACT

Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

13:48ΥΓΕΙΑ

«Έβαλε στο mute τη λαχτάρα μου για ζαμπονοτυρόπιτα»: Μια γυναίκα κι ένας άντρας που κάνουν ενέσεις αδυνατίσματος εξομολογούνται στο Newsbomb

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Ο μονότονος ήχος του πρώτου κουδουνιού στη Γαύδο: Το σχολείο με την μόνο μία μαθήτρια - Τι λέει η δήμαρχος στο Newbomb

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας – Πόσα χρήματα θα πάρουν 151.422 στελέχη

05:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:28WHAT THE FACT

Θρίλερ στο Καζακστάν – Περιπατητές βρήκαν γιγάντια πόρτα στα βουνά και κανείς δεν ξέρει τι είναι!

23:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η συγκινητική εξομολόγηση του Λαμίν Γιαμάλ: «Η μητέρα μου η βασίλισσά μου»!

21:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Οι απειλές κατά της ζωής της μετά την δολοφονία Κερκ - «Θα είσαι η επόμενη»

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς διαβάζουν στην κυβέρνηση τις δημοσκοπήσεις: Τι λένε για Τσίπρα και Ανδρουλάκη

16:48LIFESTYLE

Grand Hotel: 15 εξελίξεις που ανατρέπουν όσα ξέραμε

12:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτή θα είναι η θερμοκρασία Οκτωβρίου - Τι δείχνουν ECMWF, UKMO, Meteo-France, JMA, NCEP, DWD, CMCC και BOM για την Ελλάδα

17:29ME TO N & ME TO Σ

Πρωίαν… δεν σε είδον!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ