Ζούσε για 18 χρόνια στο αεροδρόμιο του Παρισίου - Η απίστευτη ζωή του Μεχράν Καρίμι που έγινε ταινία

Ο μόνιμος κάτοικος του Τερματικού 1 έγραψε τη δική του ιστορία στο «Σαρλ ντε Γκολ»

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Ζούσε για 18 χρόνια στο αεροδρόμιο του Παρισίου - Η απίστευτη ζωή του Μεχράν Καρίμι που έγινε ταινία
WHAT THE FACT
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ιστορία του Ιρανού Μεχράν Καρίμι Νασερί έχει περάσει εδώ και χρόνια στη σφαίρα του αστικού μύθου, αποτελώντας πηγή έμπνευσης για ταινίες και βιβλία.

Η ζωή του στο αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκολ του Παρισιού κράτησε σχεδόν δύο δεκαετίες και αποδείχθηκε ταυτόχρονα τραγικωμική αλλά και διδακτική.

Από την εξορία στο αεροδρόμιο

Ο Νασερί εκδιώχθηκε από το Ιράν για τη συμμετοχή του σε διαδηλώσεις και βρήκε πολιτικό άσυλο στο Βέλγιο. Λίγα χρόνια αργότερα θέλησε να εγκατασταθεί στη Βρετανία, ταξιδεύοντας μέσω Παρισιού.

Στη διαδρομή, όμως, του έκλεψαν τα έγγραφα. Με το εισιτήριο στο χέρι έφτασε στο Λονδίνο, αλλά εκεί οι αρχές τον έστειλαν πίσω. Στη Γαλλία συνελήφθη για «απόπειρα παράνομης εισόδου» σε άλλη χώρα.

Ο μόνιμος κάτοικος του Τερματικού 1

Από τον Αύγουστο του 1988 βρέθηκε στη ζώνη τράνζιτ του Τερματικού 1 στο Σαρλ ντε Γκολ. Ένα παγκάκι έγινε το μόνιμο κρεβάτι του, ενώ οι βαλίτσες και τα κουτιά γύρω του μετατράπηκαν σε πρόχειρα έπιπλα.

Το καθημερινό του πρόγραμμα ήταν ιδιαίτερο: προσωπικό του αεροδρομίου και περαστικοί τού έδιναν φαγητό και χαρτί, στο οποίο κρατούσε ημερολόγιο. Χιλιάδες σελίδες σημειώσεων συσσωρεύτηκαν με τα χρόνια.

Διάβαζε εφημερίδες, μάθαινε γαλλικά και γερμανικά και κρατούσε αδιάκοπα σημειώσεις. Το αγαπημένο του γεύμα; Ένα απλό Filet-O-Fish από το McDonald’s του τερματικού.

Από τον Μεχράν στον «Σερ Άλφρεντ»

Με τον καιρό υιοθέτησε νέο όνομα, «Σερ Άλφρεντ», το οποίο επέμενε ότι ήταν η αληθινή του ταυτότητα.

Ακόμα και όταν του προσφέρθηκαν επίσημα έγγραφα που θα του επέτρεπαν να φύγει από το αεροδρόμιο, τα απέρριψε επειδή ανέφεραν το παλιό του όνομα.

Για εκείνον δεν ήταν μια απλή γραφειοκρατική λεπτομέρεια, αλλά ζήτημα προσωπικής ταυτότητας.

Έμπνευση για τον κινηματογράφο

Η παράξενη ζωή του τράβηξε την προσοχή του Τύπου και του Χόλιγουντ. Το 2004 ο Στίβεν Σπίλμπεργκ παρουσίασε την ταινία «The Terminal» με τον Τομ Χανκς, εμπνευσμένη από τη μοίρα του Νασερί.

Ο ίδιος εξέδωσε την αυτοβιογραφία του «The Terminal Man», σε συνεργασία με τον Βρετανό συγγραφέα Άντριου Ντόνκιν.

Ο θάνατος στο Σαρλ ντε Γκολ

Η φιγούρα του έγινε σημείο αναφοράς στο αεροδρόμιο: επιβάτες τον αναζητούσαν για να τον δουν από κοντά, ενώ οι υπάλληλοι συνήθισαν την παρουσία του. Έμοιαζε ταυτόχρονα φυλακισμένος και «κύριος» του μικρόκοσμου που είχε χτίσει, όπου ο χρόνος μετρούσε με τις αλλαγές πτήσεων και τα δρομολόγια αναχωρήσεων. Μετά από σοβαρή ασθένεια έφυγε προσωρινά για να ζήσει σε καταφύγια, αλλά το 2022 επέστρεψε στο Σαρλ ντε Γκολ. Εκεί, μέσα στους γνώριμους τοίχους του τερματικού, άφησε την τελευταία του πνοή τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, σε ηλικία 77 ετών, ύστερα από καρδιακή προσβολή.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League, Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός: Για το απόλυτο και τον πρώτο βαθμό

09:51WHAT THE FACT

Ζούσε για 18 χρόνια στο αεροδρόμιο του Παρισίου - Η απίστευτη ζωή του Μεχράν Καρίμι που έγινε ταινία

09:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως έως τις 19 Σεπτεμβρίου

09:41ΚΟΣΜΟΣ

Τάιλερ Ρόμπινσον: Ποιος είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ - Ήσυχος μαθητής, φωτογραφίες με όπλα και βιντεοπαιχνίδια

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο συγγραφέας και κριτικός κινηματογράφου Τάσος Γουδέλης

09:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: «Θάψαμε τους Έλληνες στο παρκέ» γράφει ο τουρκικός Τύπος - Το μήνυμα Ερντογάν

09:24WHAT THE FACT

Αυτό είναι το χρώμα που κατακτά τη μόδα τη φετινή σεζόν

09:20ΚΟΣΜΟΣ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Τα μηνύματα συμπαράστασης στην Έρικα Κερκ - «Σε αγαπάμε»

09:08ΜΠΑΣΚΕΤ

«Χάσαμε την μπάλα» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:02ΕΘΝΙΚΑ

Γιατί η Τουρκία «ανοίγει» θέμα «ομογενών» της στα Δωδεκάνησα;

08:50ΚΟΣΜΟΣ

«Bella Ciao»: Η ιστορία του τραγουδιού που ήταν χαραγμένο στις σφαίρες του Τάιλερ Ρόμπινσον

08:41ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τόκιο 2025: Εγκατέλειψε η Ντρισμπιώτη - 18η η Φιάσκα, 37η η Αλικανιώτη - 29ος ο Παπαμιχαήλ

08:39ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γλυπτά του Παρθενώνα: Ποια επιστρέφουν, πώς θα ταξιδέψουν και πού θα τοποθετηθούν στο Μουσείο Ακρόπολης

08:36ΕΛΛΑΔΑ

«Μάστιγα» το φακελάκι στη δημόσια υγεία - «Χιονοστιβάδα» οι καταγγελίες κατά γιατρών

08:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρονικό gadget των 170 ευρώ ξεκλειδώνει αυτοκίνητα

08:18ΕΛΛΑΔΑ

Λειψυδρία: SOS για την Αττική - 35,6% μειώθηκαν τα αποθέματα νερού σε έναν χρόνο

08:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία Κρήτης: «Πες της να μου κανονίσει την έδρα» - Οι προφυλακισμένοι ξενοδόχοι έστηναν μείωση ποινής για έγκλειστο αστυνομικό

08:04ΚΟΣΜΟΣ

Τάιλερ Ρόμπινσον: Το παρελθόν του εκτελεστή του Τσάρλι Κερκ - Πώς από αριστούχους έγινε φονιάς

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Concept Three δείχνει το μελλοντικό Hyundai Ioniq 3

07:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ανήλικοι εισέβαλαν σε σχολείο με μαχαίρι – Τραυμάτισαν μαθητή και προσπάθησαν να διαφύγουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: «Θάψαμε τους Έλληνες στο παρκέ» γράφει ο τουρκικός Τύπος - Το μήνυμα Ερντογάν

09:41ΚΟΣΜΟΣ

Τάιλερ Ρόμπινσον: Ποιος είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ - Ήσυχος μαθητής, φωτογραφίες με όπλα και βιντεοπαιχνίδια

23:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέος ΚΟΚ: Τι πρόστιμα θα πληρώνουν από σήμερα οι παραβάτες οδηγοί - «Χρυσάφι» αλκοτέστ και κινητό

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε σε ηλικία 28 ετών η κόρη του εφοπλιστή Διαμαντή Λαιμού

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Έσπασαν καρδιές στις ΗΠΑ: Η συγκλονιστική ομιλία της συζύγου του Τσάρλι Κέρκ, Έρικα: «Η φωνή του δεν θα σταματήσει να ακούγεται»

09:02ΕΘΝΙΚΑ

Γιατί η Τουρκία «ανοίγει» θέμα «ομογενών» της στα Δωδεκάνησα;

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο συγγραφέας και κριτικός κινηματογράφου Τάσος Γουδέλης

08:04ΚΟΣΜΟΣ

Τάιλερ Ρόμπινσον: Το παρελθόν του εκτελεστή του Τσάρλι Κερκ - Πώς από αριστούχους έγινε φονιάς

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Τον κατασπάραξε τέρας 25 μέτρων – «Ο χειρότερος θάνατος στην ανθρώπινη ιστορία»

08:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία Κρήτης: «Πες της να μου κανονίσει την έδρα» - Οι προφυλακισμένοι ξενοδόχοι έστηναν μείωση ποινής για έγκλειστο αστυνομικό

07:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται βροχές και καταιγίδες στον ορίζοντα - Νέα πρόβλεψη του ECMWF

08:39ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γλυπτά του Παρθενώνα: Ποια επιστρέφουν, πώς θα ταξιδέψουν και πού θα τοποθετηθούν στο Μουσείο Ακρόπολης

09:51WHAT THE FACT

Ζούσε για 18 χρόνια στο αεροδρόμιο του Παρισίου - Η απίστευτη ζωή του Μεχράν Καρίμι που έγινε ταινία

22:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα – Τουρκία 68-94: Η χειρότερη Εθνική την πιο... ακατάλληλη στιγμή – Εκτός τελικού και πάει για το χάλκινο

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 13 Σεπτεμβρίου: Σε ποιους λέτε χρόνια πολλά σήμερα

06:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γονικές παροχές και δωρεές: Οι «παγίδες» της εφορίας στις μεταφορές χρήματων – Τι ισχύει για τα δώρα

16:05LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Η ανατροπή με την πρεμιέρα

08:50ΚΟΣΜΟΣ

«Bella Ciao»: Η ιστορία του τραγουδιού που ήταν χαραγμένο στις σφαίρες του Τάιλερ Ρόμπινσον

06:34ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ισχυρότατος σεισμός στην Καμτσάτκα - Προειδοποίηση για τσουνάμι στον Ειρηνικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ