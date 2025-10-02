Το κορίτσι που ταξιδεύει νοερά στον χρόνο γοητεύει τους επιστήμονες

Οι αναμνήσεις με τον χρόνο σβήνουν και απομένουν συνήθως στιγμές έντονες, κομβικές για τη ζωή ενός ανθρώπου. Υπάρχουν όμως σπάνιες περιπτώσεις ανθρώπων που μπορούν να ταξιδέψουν νοερά στο χρόνο. Να ανασύρουν αναμνήσεις με λεπτομέρειες, ζωντανές, και τις ξαναζήσουν συναισθηματικά.

Μια νέα μελέτη περιγράφει ένα τέτοιο εξαιρετικό άτομο. Μια έφηβη κοπέλα, γνωστή μόνο ως TL, η οποία πάσχει από υπερθυμησία και μπορεί να θυμάται κάθε δευτερόλεπτο της ζωής της.

Πιστεύεται ότι μόνο εκατό άνθρωποι παγκοσμίως που πάσχουν από αυτή την ασθένεια, γνωστή και ως εξαιρετικά ανώτερη αυτοβιογραφική μνήμη.

Σπιράλ αναμνήσεων

Η TL μπορεί να ταξιδέψει δευτερόλεπτα, ώρες, ημέρες και χρόνια στο παρελθόν και να ξαναζήσει κάθε στιγμή. Ταυτόχρονα, προ-βιώνει και αυτό που πρόκειται να συμβεί. Οι νοητικές της προβλέψεις μπορούν να κάνουν να φαίνεται σαν να έχουν ήδη συμβεί στην πραγματικότητα γεγονότα που δεν έχουν ζήσει.



Η κοπέλα παρασύρεται να επισκεφθεί τις αναμνήσεις της, εξετάζοντάς τες με ζωντανές λεπτομέρειες και από διαφορετικές οπτικές γωνίες, σαν να βρισκόταν στον «τόπο του εγκλήματος».



"Σε αυτά τα άτομα, γνωστά ως υπερθυμικά, οι αναμνήσεις ευρετηριάζονται προσεκτικά με βάση την ημερομηνία. Κάποιοι θα είναι σε θέση να περιγράψουν λεπτομερώς τι έκαναν, ας πούμε, στις 6 Ιουλίου 2002 και να ξαναζήσουν τα συναισθήματα και τις συγκινήσεις εκείνης της ημέρας", περιέγραψε η Valentina La Corte, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης και νευροψυχολόγος στο Université Paris Cité.

Η TL συνειδητοποίησε ότι είχε διαφορετικό μυαλό σε ηλικία οκτώ ετών. Αλλά όταν το είπε στους φίλους της, εκείνοι την κατηγόρησαν ότι λέει ψέματα. Δεν μπορούσαν να φανταστούν κάτι τέτοιο.



«Συνειδητοποίησε ότι το μυαλό της λειτουργούσε με έναν άτυπο τρόπο. Δεν το ανέφερε στην οικογένειά της μέχρι τα 16 της χρόνια από φόβο μήπως φανεί παράξενη», έγραψε η ειδικός.



Μόλις στα 17 της χρόνια η κοπέλα αποφάσισε να μοιραστεί την εμπειρία της με τον κόσμο και κίνησε την περιέργεια των επιστημόνων με τους οποίους συνεργάζεται. Εξέτασαν την ικανότητά της να ανακαλεί και να ξαναζεί τις αναμνήσεις της με λεπτομέρειες και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τις φανταζόταν έντονα, με πλαίσιο και φαινομενολογικές λεπτομέρειες. Χαρακτηρίζονται από μια έντονη αίσθηση επανεμφάνισης.

Το «λευκό δωμάτιο»

Είναι ενδιαφέρον ότι η κοπέλα πρέπει να καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια για να προσπαθήσει να θυμηθεί επιστημονικά γεγονότα χωρίς συναισθηματική βαρύτητα. Ο επιστήμονας τις αποκαλεί «μαύρες αναμνήσεις».

Αντίθετα, αποθηκεύει τις προσωπικές της αναμνήσεις γεμάτες συναισθήματα σε ένα ορθογώνιο, πολύ μεγάλο λευκό δωμάτιο με χαμηλή οροφή. Αυτό το νοητικό δωμάτιο χρησιμεύει ως βιβλιοθήκη αναμνήσεων. Αποθηκεύονται σύμφωνα με ένα πολύπλοκο σύστημα καταλόγων. Μπορεί να κοιτάξει φωτογραφίες ή να βγάλει ένα βιβλίο και να το διαβάσει.

Το λευκό δωμάτιο είναι επίσης εξοπλισμένο με δωμάτια στα οποία μπορεί να αποδράσει όταν τα συναισθήματα φουντώνουν μέσα της. Επειδή δεν μπορεί να ξεχάσει επώδυνες αναμνήσεις, τις αποθηκεύει σε ένα σεντούκι που βρίσκεται στο ίδιο λευκό δωμάτιο. Για παράδειγμα, εκεί φυλάει τον θάνατο του παππού της.

Οι ερευνητές εργάζονται με το κορίτσι επειδή μπορεί να τους βοηθήσει να κατανοήσουν πώς ο ανθρώπινος εγκέφαλος κωδικοποιεί, ανακτά ή απορρίπτει αναμνήσεις από τη ζωή.