Σαν σήμερα 14 Οκτωβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 14 Οκτωβρίου

Newsbomb

Σαν σήμερα 14 Οκτωβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

O Βλάσσης Μπονάτσος

WHAT THE FACT
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 13 Οκτωβρίου.

  • 1582 - Λόγω της εφαρμογής του Γρηγοριανού ημερολογίου, αυτή η ημέρα δεν υπάρχει στην Ιταλία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και την Ισπανία.
  • 1888 - Ο Γάλλος κινηματογραφιστής Λουί Λε Πρενς γυρίζει το φιλμ Roundhay Garden Scene, την αρχαιότερη σωζόμενη ταινία. Η ταινία μικρού μήκους γυρίστηκε πιθανώς στις 14 Οκτωβρίου 1888. Η κινηματογραφική κάμερα είχε έναν φακό, και χρησιμοποιούσε χάρτινο φιλμ.
  • 1914 - Ο Ελληνικός Στρατός ανακαταλαμβάνει τη Βόρεια Ήπειρο.
  • 1933 - Ο Αδόλφος Χίτλερ ανακοινώνει την αποχώρηση της Γερμανίας από την Κοινωνία των Εθνών.
  • 1960 - Η ελληνική κυβέρνηση αποφασίζει να καθιερωθούν στο ποδόσφαιρο ο ημιεπαγγελματισμός και οι ελεύθερες μεταγραφές, από την περίοδο 1961-1962.
  • 1964 - Το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης απονέμεται στον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ για τους αγώνες του κατά της φυλετικής ανισότητας χωρίς τη χρήση βίας.
  • 2004 - Πεθαίνει σε ηλικία 54 ετών, ο τραγουδιστής, ηθοποιός και παρουσιαστής Βλάσσης Μπονάτσος.
  • 2022 - Πεθαίνει σε ηλικία 42 ετών, ο Έλληνας αθλητής και δύο φορές αργυρός Ολυμπιονίκης του τάε κβον ντο Αλέξανδρος Νικολαΐδης.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με περιορισμένες βροχές η Τρίτη – Μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 14 Οκτωβρίου

04:34ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Απεργία ΠΕΝΕΝ: Αλλαγές και ακυρώσεις δρομολογίων στα πλοία – Ποια θα παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια

04:12ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τρίτη 14 Οκτωβρίου

03:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια – Ποιοι είναι οι ωφελούμενοι

03:20ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω

02:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο voucher έως 800 ευρώ τον μήνα – Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις – Οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις του προγράμματος

02:30ΕΘΝΙΚΑ

Πρόσκληση για κατάταξη στο Πολεμικό Ναυτικό με τη 2025 Δ'/ΕΣΣΟ - Όλες οι πληροφορίες

02:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ειρήνη»: Το βίντεο που ανήρτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη συμμετοχή του στη Σύνοδο για την Γάζα

01:40ΚΟΣΜΟΣ

Διακήρυξη για τη Διαρκή Ειρήνη και Ευημερία: Το πλήρες κείμενο της «Συμφωνίας για τη Γάζα»

01:18ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Οι Παλαιστίνιοι πρέπει να αποκηρύξουν την Χαμάς, αν θέλουν να έχουν καλό μέλλον

00:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανοδικό ξέσπασμα στη Wall Street – Άλμα για τον Nasdaq

00:38ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ παρέλαβε τις σορούς τεσσάρων νεκρών ομήρων – Μεταφέρονται για ταυτοποίηση

00:16ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος εποχής: Κλείνουν τα μουσικά κανάλια του MTV μέχρι το τέλος του 2025

23:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης για Τέμπη: Όταν ξεκινήσει η δίκη όλα θα έρθουν στο φως - Κριτική σε Κωνσταντοπούλου

23:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Πέρασε δύσκολα από το Μπέλφαστ η Γερμανία - Ισοπαλία για τη Γαλλία

23:54ΚΟΣΜΟΣ

Στο Μαϊάμι έφτασε ο Κουβανός αντιφρονών Χοσέ Ντανιέλ Φερέρ - Την απελευθέρωση 700 πολιτικών κρατουμένων ζήτησε ο Ρούμπιο

23:49ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός τώρα στη Μυτιλήνη – Πού εντοπίζεται το επίκεντρο

23:45ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μήνυμα καταδίκης κατά της Κίνας για τον εμβολισμό φιλιππινέζικου σκάφους στη Νότια Σινική Θάλασσα - Βίντεο

23:35ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά - Θανατηφόρο τροχαίο: Νεκρός 45χρονος οδηγός μοτοσικλέτας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σκηνικό αλλάζει ραγδαία από τις 20 Οκτωβρίου - Ανοίγει η «πύλη του Ατλαντικού»

06:49ΕΛΛΑΔΑ

Φως μετά από 16 χρόνια στην εξαφάνιση του 11χρονου Άλεξ – Οι νέες μαρτυρίες

06:17ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι σημαίνει αν βλέπετε ένα διπλό σύμβολο Wi-Fi στην οθόνη του τηλεφώνου σας;

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες - Η πρώτη εικόνα για την παρέλαση της 28ης

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση BBC: Πώς ο Τραμπ παραβίασε τον χρυσό κανόνα των διαπραγματεύσεων στη Μέση Ανατολή για να πετύχει τη συμφωνία

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι 8 κυρίαρχες χώρες στον κόσμο - Όχι με στρατό ή τεχνολογία, αλλά με τεράστια αποθέματα χρυσού

20:46ΚΑΙΡΟΣ

Αλλάζει ο καιρός: Τι φέρνει η άνοδος της κορυφογραμμής του Αζορικού Αντικυκλώνα

15:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Σχολιάζει όλη η Ευρώπη τη διαιτησία του ντέρμπι - «Αυτό είναι τρελό»

09:18TRAVEL

Κάνε ένα βήμα πίσω στο χρόνο: Αυτό το ελληνικό χωριό είναι το όνειρο κάθε σκηνοθέτη

21:43ΚΟΣΜΟΣ

Viral το κοπλιμέντο Τραμπ σε Μελόνι: Είσαι νέα και όμορφη - Δεν μπορώ να το πω αυτό στις ΗΠΑ

07:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Τιμές… Μονακό σε 5 περιοχές της Ελλάδας - Αναλυτικοί πίνακες

13:56ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Σύγκρουση τρένου με νεκρούς

13:21ΕΘΝΙΚΑ

«Για αυτό εγκατέλειψα την Πολεμική Αεροπορία για τα εργοστάσια της Ολλανδίας» - Κύμα παραιτήσεων τεχνικών «για μια καλύτερη ζωή» - Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Newsbomb

19:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση OPINION POLL: Προηγείται με μεγάλη διαφορά η ΝΔ - Τι λένε για το κόμμα Τσίπρα και την αντιπολίτευση

17:18ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Άναψε πορτοκαλί: Περνάω ή όχι - Τι ορίζει ο νέος ΚΟΚ, και πόσο είναι το πρόστιμο

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Οι Μινωικές Φρυκτωρίες ρημάζουν από τους αρχαιοκάπηλους και την αδιαφορία - Αποκαλυπτικές εικόνες, πώς θα αναδειχτεί το πρώτο τηλεπικοινωνιακό σύστημα του κόσμου

20:53ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Μάτι: 30 μήνες φυλάκιση στον Ματθαιόπουλο για τις απειλές στον πραγματογνώμονα Λιότσιο

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Δεκαεπτά χρόνια τον φρόντιζα, δεν μπορώ άλλο», λέει μητέρα που εγκατέλειψε το παιδί της με αυτισμό

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Συγκίνηση σε όλο τον πλανήτη από την επανένωση των ομήρων με τις οικογένειές τους - Εικόνες, βίντεο

19:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συμφωνία για ειρήνη στη Γάζα: Θερμή χειραψία Μητσοτάκη - Τραμπ στην Αίγυπτο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ