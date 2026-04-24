Ένας μύθος γκρεμίζεται: Η ευφυΐα τελικά δεν είναι sexy - Τι έδειξαν επιστημονικές έρευνες

Η κυρίαρχη άποψη στην εξελικτική ψυχολογία θέλει τη υψηλή ευφυΐα να αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους πόλους έλξης στις ανθρώπινες σχέσεις. Στον δημόσιο λόγο δεν είναι λίγες οι φορές που ακούγεται η έκφραση ότι η νοημοσύνη είναι sexy, ενώ δεν είναι και λίγα τα πρόσωπα που αυτοπροδιορίζονται ως sapiosexual, ισχυριζόμενα ότι ελκύονται αποκλειστικά από το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό.

Κι όμως, πρόσφατες έρευνες ανατρέπουν αυτό το αφήγημα με τρόπο κατηγορηματικό. Μέσα από πειράματα σε συγκεντρώσεις speed-dating, αναλύσεις σε dating apps και γενετικά δεδομένα εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, διαπιστώνεται πως οι άνθρωποι μπορούν μεν να αντιληφθούν την ευφυΐα του άλλου, αλλά αυτή δεν αυξάνει τη σεξουαλική του γοητεία. Η εμφάνιση παραμένει ο απόλυτος κυρίαρχος, ενώ η πολύ υψηλή νοημοσύνη συνδέεται παραδόξως με μεγαλύτερες πιθανότητες πλήρους απουσίας σεξουαλικής ζωής.

Το αίνιγμα της επιλογής συντρόφου και οι ψευδαισθήσεις των ερωτηματολογίων

Στα κλασικά εγχειρίδια της ψυχολογίας, η νοημοσύνη παρουσιάζεται ως η «χρυσή» προτίμηση των γυναικών. Οι ίδιες οι γυναίκες, όταν ερωτώνται σε δημοσκοπήσεις ή κλινικές μελέτες, δηλώνουν σταθερά πως αναζητούν έξυπνους, συγκροτημένους και πνευματικά καλλιεργημένους συντρόφους. Όμως, τα εμπειρικά δεδομένα από το πραγματικό πεδίο των γνωριμιών δείχνουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα που έρχεται σε αντίθεση με τις δηλώσεις αυτές. Τα τελευταία χρόνια, μελέτες που χρησιμοποίησαν διαφορετικές μεθόδους κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα: η επίδραση της νοημοσύνης στην ελκυστικότητα είναι δραματικά ασθενέστερη από εκείνη της φυσικής ομορφιάς.

Παράδειγμα προφίλ γνωριμιών που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη των Witmer et al. (2025): ακόμη και όταν η νοημοσύνη παρουσιάζονταν ως επαληθευμένη βαθμολογία IQ, είχε ελάχιστη επίδραση στις αποφάσεις σχετικά με το «swipe» σε σύγκριση με τη σωματική ελκυστικότητα.

Σε πειράματα που διεξήχθησαν το 2021 από τον Driebe και την ομάδα του, φάνηκε πως στις διαπροσωπικές επαφές πρόσωπο με πρόσωπο, η ευφυΐα γίνεται αντιληπτή από τους άλλους, αλλά δεν μεταφράζεται αυτόματα σε σεξουαλική έλξη. Στην πραγματικότητα, η επίδρασή της ήταν ελαφρώς αρνητική ή αμελητέα. Αυτό που έκανε τη διαφορά στο τέλος της ημέρας ήταν το χιούμορ, το οποίο όμως δεν φάνηκε να συνδέεται άμεσα με τη γενική νοημοσύνη του ατόμου. Κάθε μονάδα αύξησης στην εξωτερική εμφάνιση ανέβαζε τη γοητεία κατά 1,15 μονάδες, ένα μέγεθος που κυριολεκτικά εκμηδένιζε κάθε άλλο παράγοντα. Η προσπάθεια κάποιου να δείξει έξυπνος, για παράδειγμα συζητώντας για την επικαιρότητα, είχε αποτέλεσμα μόνο αν το άτομο ήταν ήδη εμφανίσιμο.

Η ψυχρή αλήθεια των Dating Apps και η κατάρρευση των στερεοτύπων

Μια εκτενής μελέτη του 2025 από τους Witmer, Rosenbusch και Meral μετέφερε την έρευνα στο ψηφιακό περιβάλλον των σύγχρονων εφαρμογών γνωριμιών. Οι ερευνητές δημιούργησαν εικονικά προφίλ με φωτογραφίες παραγόμενες από τεχνητή νοημοσύνη και πρόσθεσαν ποικίλα χαρακτηριστικά, όπως το ύψος, το επάγγελμα και ένα σύντομο βιογραφικό. Για να απομονώσουν την επίδραση της νοημοσύνης, εμφάνισαν σε ορισμένα προφίλ έναν «επαληθευμένο» δείκτη IQ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα από 5.000 αποφάσεις χρηστών, η εξωτερική εμφάνιση είχε τη συντριπτική ισχύ στις επιλογές. Η νοημοσύνη είχε μεν μια μικρή θετική επίδραση, αλλά ήταν περίπου επτά φορές μικρότερη από εκείνη της ομορφιάς. Το ύψος και η ποιότητα του βιογραφικού είχαν επίσης μικρή σημασία, ενώ το κύρος του επαγγέλματος αποδείχθηκε ουσιαστικά αδιάφορο στην πρώτη επαφή. Το πιο εντυπωσιακό εύρημα ήταν η πλήρης απουσία διαφορών ανάμεσα στα φύλα. Άνδρες και γυναίκες ιεράρχησαν αυτά τα χαρακτηριστικά με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, καταρρίπτοντας το παλιό αφήγημα ότι οι γυναίκες δίνουν προτεραιότητα στο πνεύμα και τους πόρους, ενώ οι άνδρες εστιάζουν μόνο στην αισθητική.

Γιατί τα ζευγάρια μοιάζουν αν η εξυπνάδα δεν μετράει;

Υπάρχει μια συχνή παρανόηση που ταυτίζει την επιλογή συντρόφου με την αναζήτηση κάποιου «ανώτερου» σε ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Στην πραγματικότητα, οι άνθρωποι τείνουν να καταλήγουν με συντρόφους που τους μοιάζουν, ένα φαινόμενο που ονομάζεται ομοφιλία. Αυτό εξηγεί γιατί στα σταθερά ζευγάρια παρατηρείται συχνά παρόμοιο επίπεδο νοημοσύνης, παρόλο που αυτό δεν παίζει καθοριστικό ρόλο στην πρώτη σπίθα.

Όπως ανακοινώθηκε μέσα από την ανάλυση των δεδομένων, αυτή η ομοιότητα δεν προκύπτει τόσο από την αρχική έλξη όσο από τα δομημένα κοινωνικά περιβάλλοντα στα οποία κινούμαστε. Οι άνθρωποι γνωρίζονται σε σχολεία, πανεπιστήμια και εργασιακούς χώρους που ήδη τους ομαδοποιούν βάσει ικανοτήτων και εκπαιδευτικού υποβάθρου. Η ομοφιλία που παρατηρείται στο αρχικό «swipe» είναι εξαιρετικά μικρή - η τελική σύγκλιση των ζευγαριών ενισχύεται από τα χρόνια κοινής κοινωνικής πορείας και την καθημερινή τριβή σε κοινά περιβάλλοντα, και όχι από μια ενστικτώδη προτίμηση για το υψηλό IQ κατά τη στιγμή της γνωριμίας.

Η γενετική παγίδα: Η υψηλή νοημοσύνη ως εμπόδιο

Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί πως η νοημοσύνη μετράει περισσότερο στις μακροχρόνιες σχέσεις και τη δημιουργία οικογένειας, όμως μια έρευνα του 2025 στο έγκριτο περιοδικό PNAS από τον Abdellaoui παρουσιάζει μια ανησυχητική πλευρά. Αναλύοντας γενετικά και κοινωνικά δεδομένα από 400.000 συμμετέχοντες, οι ερευνητές διαπίστωσαν πως η δια βίου απουσία σεξουαλικών συντρόφων συνδέεται άμεσα με την υψηλή μόρφωση και την ευφυΐα.

Άτομα που φέρουν γονίδια συνδεδεμένα με υψηλό δείκτη IQ έχουν στατιστικά περισσότερες πιθανότητες να μην έχουν ποτέ στη ζωή τους σεξουαλικό σύντροφο. Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την ιδέα της νοημοσύνης ως «εξελικτικού στολιδιού» που υποτίθεται ότι διευκολύνει την πρόσβαση στην αναπαραγωγή. Από εξελικτική σκοπιά, η πλήρης αποχή από το σεξ αποτελεί το απόλυτο αδιέξοδο για τη μεταβίβαση των γονιδίων. Το γεγονός ότι η υψηλή νοημοσύνη αυξάνει αυτόν τον κίνδυνο δείχνει πως ο εγκέφαλος δεν λειτουργεί ως αποτελεσματικό εργαλείο φλερτ. Η νοημοσύνη μπορεί να προσφέρει πλεονεκτήματα στη γονεϊκότητα ή την οικονομική ασφάλεια της συμβίωσης, αλλά στην κρίσιμη φάση της αρχικής επιλογής, η εμφάνιση και τα κοινωνικά χαρίσματα παραμένουν οι αδιαφιλονίκητοι νικητές.

Με πληροφορίες από το https://davidepiffer.com/

Διαβάστε επίσης