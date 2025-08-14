Στρώνουμε τραπέζι για τον Δεκαπενταύγουστο με συνταγές ανά την Ελλάδα

Γιορτάζουμε το Πάσχα του καλοκαιριού και βρήκαμε τα πιο νόστιμα πιάτα

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Γιορτάζουμε το Πάσχα του καλοκαιριού και βρήκαμε τα πιο νόστιμα πιάτα

Κατερίνα Θεοδωροπούλου
Από την Κρήτη στην Ήπειρο και την Κοζάνη, ανακαλύψαμε συνταγές που μυρίζουν Ελλάδα εντυπωσιάζοντας και τους πιο απαιτητικούς. Η Νεκταρία Κοκκινάκη, η καταξιωμένη μαγείρισσα, μοιράζεται συνταγές που αγαπά η ίδια, αλλά και οι νοικοκυρές της χώρας μας, και τις συναντάμε σε διάφορα μέρη της Ελλάδας τον Δεκαπενταύγουστο.

Χοχλιοί στιφάδο, Kρήτη

xoxlioi-stifado.jpg

Υλικά

1 κιλό χοχλιούς
1 κιλό ξερά κρεμμύδια (κατά προτίμηση στιφάδου)
100 ml ελαιόλαδο
150 ml κόκκινο κρασί
3-4 ώριμες ντομάτες
3-4 φύλλα δάφνης
1 πρέζα ζάχαρη
Αλάτι & πιπέρι

Διαδικασία

Σε νερό βάζετε τους χοχλιούς και τους αφήνετε για λίγο να ξυπνήσουν. Ξεχωρίζετε ποιοι είναι ζωντανοί και τους καθαρίζετε. Με ένα μαχαίρι ξύνετε τα ξερά υπολείμματα που έχουν στο κέλυφός τους και αφαιρείτε μια μεμβράνη που συνήθως έχει μπροστά, τους ξεπλένετε πολύ καλά με ζεστό νερό και τους αφήνετε για λίγο να σουρώσουν. Αλατίζετε ενώ ακόμα είναι ζωντανοί, με αυτόν τον τρόπο παίρνουν το αλάτι εσωτερικά.

Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνετε το ελαιόλαδο και προσθέτετε τους χοχλιούς, σοτάρετε για λίγο και σβήνετε με το κρασί, αφήνετε μέχρι να εξατμιστεί. Καθαρίζετε τα κρεμμύδια και κόβετε σε χοντρές φέτες, αν είναι μεγάλα, ή αφήνετε ολόκληρα, αν είναι μικρά στιφάδου. Προσθέτετε στην κατσαρόλα και ανακατεύετε μέχρι να γυαλίσουν. Ρίχνετε τις ντομάτες τριμμένες και τα μπαχαρικά. Σκεπάζετε με καπάκι και ψήνετε σε χαμηλή θερμοκρασία μέχρι να μαλακώσουν τα κρεμμύδια. Κοιτάτε αν χρειαστεί κατά διαστήματα να προσθέσετε ελάχιστο ζεστό νερό. Όταν είναι έτοιμο, αποσύρετε από τη φωτιά, προσθέτετε φρέσκο πιπέρι και αφήνετε το φαγητό να μελώσει για δέκα λεπτά πριν σερβίρετε. Ιδανικά ταιριάζει με πατάτες τηγανητές.

Σφουγγάτο με απάκι, Κρήτη

sfoyggato-me-apaki.jpg

Υλικά

200 γραμμ. απάκι
30 ml ελαιόλαδο
5-6 αβγά
50 ml γάλα
50 γρ. γραβιέρα ή ξερό ανθότυρο
Αλάτι & πιπέρι

Διαδικασία

Σε αντικολλητικό τηγάνι ρίχνετε το ελαιόλαδο και αφήνετε να ζεσταθεί. Προσθέτετε το απάκι κομμένο σε μικρά κομμάτια και σοτάρετε μέχρι να πάρει χρώμα. Χτυπάτε τα αβγά με το γάλα και το αλατοπίπερο, και περιχύνετε το απάκι. Αφήνετε μέχρι να πήξει το αβγό και αναποδογυρίζετε από την άλλη πλευρά μέχρι να ψηθεί. Ξύνετε το τυρί και σερβίρετε.

Μπατζίνα, Ήπειρος

mpatzina.jpg

Υλικά

600 γραμμ. κολοκύθια
100 ml γάλα
3 αβγά
100 ml ελαιόλαδο
4 κρεμμυδάκια φρέσκα ψιλοκομμένα
1 ματσάκι άνηθο ψιλοκομμένο
½ ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο
150 γραμμ. αλεύρι
1 κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ
300 γραμμ. φέτα
Αλάτι & πιπέρι

Για το ταψί

Ελαιόλαδο
Καλαμποκάλευρο
Τριμμένη γραβιέρα ή κεφαλοτύρι ή κασέρι

Διαδικασία

Τρίβετε τα κολοκύθια και αλατίζετε. Μεταφέρετε σε ένα σουρωτό και πιέζετε να φύγουν τα υγρά. Σε ένα μπολ ανακατεύετε το γάλα, τα αβγά και το ελαιόλαδο. Προσθέτετε τα κολοκύθια, τα φρέσκα κρεμμυδάκια, τον άνηθο, το μαϊντανό και μπόλικο πιπέρι. Αναμειγνύετε το αλεύρι με το μπέικιν πάουντερ και ρίχνετε μέσα στο μίγμα ανακατεύοντας απαλά.

Ρίχνετε τη φέτα θρυμματισμένη και ανακατεύετε. Αλείφετε ένα ταψί με ελαιόλαδο και πασπαλίζετε με το καλαμποκάλευρο. Στρώνετε ομοιόμορφα το μίγμα και ρίχνετε πάνω τριμμένο τυρί. Ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για περίπου 50-55 λεπτά μέχρι να ψηθεί. Αποσύρετε από το φούρνο, αφήνετε για λίγο να κρυώσει, κόβετε σε κομμάτια και σερβίρετε.

Κιμαδόπιτα, Κοζάνη

kreatopita.jpg

Υλικά

6 φύλλα
80 ml ελαιόλαδο
400 γραμμ. χοιρινό κιμά
400 γραμμ. μοσχαρίσιο κιμά
4 πράσα (το λευκό μέρος)
2 ξερά κρεμμύδια
50 ml άσπρο κρασί
2 αβγά
2 κουταλιές της σούπας μαϊντανό
150 γραμμ. τριμμένη γραβιέρα
150 γραμμ. γιαούρτι
Αλάτι
Πιπέρι
150 ml ελαιόλαδο

Διαδικασία

Αρχικά θα πρέπει να αφήσετε το φύλλο για δύο ώρες σε θερμοκρασία δωματίου για να ξεπαγώσει. Σε ένα βαθύ τηγάνι ζεσταίνετε το ελαιόλαδο και ρίχνετε τα δύο είδη κιμά. Σοτάρετε πολύ καλά μέχρι να πάρουν χρώμα, προσθέτετε τα κρεμμύδια ψιλοκομμένα και τα πράσα κομμένα σε λεπτές ροδέλες.

Ανακατεύετε μέχρι να μαραθούν. Σβήνετε με κρασί και αφήνετε να εξατμιστεί, αλατοπιπερώνετε και μαγειρεύετε για 5 λεπτά μέχρι να μεσοψηθεί ο κιμάς. Ρίχνετε το χυλοπιτάκι και ανακατεύετε, αποσύρετε από τη φωτιά και αφήνετε τη γέμιση να κρυώσει. Αφού κρυώσει, προσθέτετε το μαϊντανό, τη γραβιέρα, το γιαούρτι και τα αβγά ελαφρώς χτυπημένα. Ανακατεύετε καλά τη γέμιση για να ενωθούν τα υλικά σας. Σε ένα στρογγυλό ταψί 40 cm αλείφετε με λίγο ελαιόλαδο και απλώνετε τα τρία φύλλα σταυρωτά, ραντίζοντας ενδιάμεσα με ελαιόλαδο.

Αδειάζετε τη γέμιση και στρώνετε σε όλο το ταψί. Καλύπτετε με ένα φύλλο ελαφρώς σουρωμένο και ραντίζετε με ελαιόλαδο. Συνεχίζετε το ίδιο με τα υπόλοιπα δύο φύλλα.

Γυρίζετε προς τα μέσα τις άκρες που εξέχουν και στρίβετε σε κόθρο. Χαράζετε την πίτα σε κομμάτια, μόνο τα πάνω φύλλα. Ραντίζετε ξανά με ελαιόλαδο και λίγο νερό. Ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς στις αντιστάσεις για περίπου μία ώρα. Αφήνετε να κρυώσει και σερβίρετε.

