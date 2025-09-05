Καιρός: Τα σημάδια του Φεγγαριού για τον φετινό χειμώνα - «Αγγίζει το 100% αξιοπιστία»

Μια πανάρχαια και ταυτόχρονα πασίγνωστη μέθοδος χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα για την πρόβλεψη του καιρού, βασιζόμενη στον κύκλο του φεγγαριού.

Ο κύκλος αυτός διαρκεί 28 ημέρες και, σύμφωνα με τους παρατηρητές, τα σημάδια που εμφανίζονται στη φάση του φεγγαριού δείχνουν με ακρίβεια την εξέλιξη του καιρού για όλη τη διάρκεια του κύκλου.

Η μέθοδος θεωρείται ιδιαίτερα αξιόπιστη, με ποσοστά επαλήθευσης που αγγίζουν το 99% έως και το 100%.

Η σημασία της εμφάνισης του φεγγαριού

Σύμφωνα με την παρατήρηση, όταν το φεγγάρι εμφανίζεται φωτισμένο από την κάτω πλευρά και μας φαίνεται ανάποδο, προμηνύει ένα δύσκολο μήνα από πλευράς καιρικών φαινομένων.

Πρόκειται για περίοδο με έντονες βροχές, καταιγίδες και πιθανές χιονοπτώσεις. Στην Κρήτη, αυτή η φάση του φεγγαριού ονομάζεται «χασοφεγγαριά» και θεωρείται σημάδι προειδοποίησης για τις 28 δύσκολες ημέρες που ακολουθούν.

Πρόβλεψη του καιρού σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου

Τα σημάδια του φεγγαριού δεν περιορίζονται μόνο στην πρόβλεψη του μήνα. Ορισμένα φαινόμενα φαίνεται να δίνουν πληροφορίες για τον καιρό σε βάθος ενός έτους.

Οι παρατηρήσεις δείχνουν έναν ιδιαίτερα ήπιο και ζεστό φθινόπωρο, με λίγες και ασήμαντες βροχές έως το τέλος Νοεμβρίου.

Αντιθέτως, από τις αρχές Δεκεμβρίου παρατηρείται απότομη αλλαγή του καιρού σε χειμωνιάτικο σκηνικό, με έντονες βροχές και χιονοπτώσεις, ιδιαίτερα στους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο.

Επαλήθευση μέσω των μερομηνίων

Η μέθοδος του φεγγαριού συνδυάζεται και με τα παραδοσιακά μερομήνια, τα οποία δίνουν πιο συγκεκριμένες ημερομηνίες για την εκδήλωση των φαινομένων. Η επαλήθευση των προβλέψεων από τα μερομήνια ξεπερνά το 95%, όπως δείχνουν οι καταγραφές από προηγούμενα έτη.

Οι παρατηρητές μάλιστα έχουν δημοσιεύσει βιντεάκια με τις προβλέψεις και την επαλήθευσή τους, τόσο στο YouTube όσο και στο TikTok, ενισχύοντας την αξιοπιστία της μεθόδου και τη σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό.

Από τον ήπιο φθινόπωρο μέχρι τους δύσκολους χειμωνιάτικους μήνες, οι παρατηρήσεις προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για την εξέλιξη του καιρού στην Ελλάδα.

