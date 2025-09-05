Καιρός: Τα σημάδια του Φεγγαριού για τον φετινό χειμώνα - «Αγγίζει το 100% αξιοπιστία»

Η παραδοσιακή παρατήρηση του φεγγαριού παραμένει μια σημαντική μέθοδος για την πρόβλεψη του καιρού, συνδυάζοντας την παραδοσιακή σοφία με τη σύγχρονη τεκμηρίωση μέσω επαληθεύσιμων στοιχείων

Newsbomb

Καιρός: Τα σημάδια του Φεγγαριού για τον φετινό χειμώνα - «Αγγίζει το 100% αξιοπιστία»
Unsplash
ΚΑΙΡΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια πανάρχαια και ταυτόχρονα πασίγνωστη μέθοδος χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα για την πρόβλεψη του καιρού, βασιζόμενη στον κύκλο του φεγγαριού.

Ο κύκλος αυτός διαρκεί 28 ημέρες και, σύμφωνα με τους παρατηρητές, τα σημάδια που εμφανίζονται στη φάση του φεγγαριού δείχνουν με ακρίβεια την εξέλιξη του καιρού για όλη τη διάρκεια του κύκλου.

Η μέθοδος θεωρείται ιδιαίτερα αξιόπιστη, με ποσοστά επαλήθευσης που αγγίζουν το 99% έως και το 100%.

Η σημασία της εμφάνισης του φεγγαριού

Σύμφωνα με την παρατήρηση, όταν το φεγγάρι εμφανίζεται φωτισμένο από την κάτω πλευρά και μας φαίνεται ανάποδο, προμηνύει ένα δύσκολο μήνα από πλευράς καιρικών φαινομένων.

Πρόκειται για περίοδο με έντονες βροχές, καταιγίδες και πιθανές χιονοπτώσεις. Στην Κρήτη, αυτή η φάση του φεγγαριού ονομάζεται «χασοφεγγαριά» και θεωρείται σημάδι προειδοποίησης για τις 28 δύσκολες ημέρες που ακολουθούν.

Πρόβλεψη του καιρού σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου

Τα σημάδια του φεγγαριού δεν περιορίζονται μόνο στην πρόβλεψη του μήνα. Ορισμένα φαινόμενα φαίνεται να δίνουν πληροφορίες για τον καιρό σε βάθος ενός έτους.

Οι παρατηρήσεις δείχνουν έναν ιδιαίτερα ήπιο και ζεστό φθινόπωρο, με λίγες και ασήμαντες βροχές έως το τέλος Νοεμβρίου.

Αντιθέτως, από τις αρχές Δεκεμβρίου παρατηρείται απότομη αλλαγή του καιρού σε χειμωνιάτικο σκηνικό, με έντονες βροχές και χιονοπτώσεις, ιδιαίτερα στους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο.

Επαλήθευση μέσω των μερομηνίων

Η μέθοδος του φεγγαριού συνδυάζεται και με τα παραδοσιακά μερομήνια, τα οποία δίνουν πιο συγκεκριμένες ημερομηνίες για την εκδήλωση των φαινομένων. Η επαλήθευση των προβλέψεων από τα μερομήνια ξεπερνά το 95%, όπως δείχνουν οι καταγραφές από προηγούμενα έτη.

Οι παρατηρητές μάλιστα έχουν δημοσιεύσει βιντεάκια με τις προβλέψεις και την επαλήθευσή τους, τόσο στο YouTube όσο και στο TikTok, ενισχύοντας την αξιοπιστία της μεθόδου και τη σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό.

Από τον ήπιο φθινόπωρο μέχρι τους δύσκολους χειμωνιάτικους μήνες, οι παρατηρήσεις προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για την εξέλιξη του καιρού στην Ελλάδα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Φεστιβάλ Βενετίας: Καλύτερη ευρωπαϊκή ταινία η «Αρκουδότρυπα» των Στ. Ντινόπουλου και Χρ. Παπαδάκη

11:44LIFESTYLE

Στέλιος Καζαντζίδης: Αργεντινοί τραγουδούν το «Υπάρχω» έξω από το Καλλιμάρμαρο

11:39LIFESTYLE

Λάμπρος Κωνσταντάρας και Ιωάννα Μαλέσκου επιστρέφουν – Αυτή είναι η ομάδα τους

11:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρέας Δρυμιώτης: «Αν ο Αλέξης Τσίπρας κατέβει στις εκλογές, δεν θα πάρει ούτε 10% - Έχει γεράσει»

11:19ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: 102χρονος έγινε ο γηραιότερος άνδρας που ανέβηκε στην κορυφή του όρους Φούτζι - «Οι φίλοι μου με ενθάρρυναν και τα κατάφερα»

11:14ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Χριστόφορος Σεμέργελης: Υπογράφει μια συναρπαστική ματιά στην κοινωνία του Βόλου του 19ου αιώνα

11:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Θλίψη - Πέθανε ο Αλέξης Τσαντίλης - Τα συλλυπητήρια της ΚΑΕ

11:08ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Οι ειδικοί προειδοποιούν: Αν χρησιμοποιείτε το Google Chrome (ακόμα και στο κινητό σας), κάντε αυτό τώρα για να αποφύγετε ανεπανόρθωτη ζημιά

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Tζόρτζιο Αρμάνι: 7 στιγμές που «σφράγισαν» την κληρονομιά του

11:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Ανέλαβε την ευθύνη ο Χουάντσο - «Είναι αποτυχία»

11:04ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά: Επιστρέφει το «Merde» για να λύσει τις απορίες μας για το θέατρο

11:02ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία Κρήτης: Απολογούνται τα δύο αδέλφια για την εγκληματική οργάνωση - «Μη φοβάσαι τίποτα, γίγαντα» φώναζαν στον ένα

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Η ιστορία του «Δράκου της Δράμας»: Ο Παπαχρόνης βίαζε και σκότωνε επειδή μια ιερόδουλη τον είχε πει ανίκανο

10:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λιονέλ Μέσι: Συγκίνηση και αποθέωση στο τελευταίο του εντός έδρας ματς με την Αργεντινή

10:53ΚΟΣΜΟΣ

Λισαβόνα: Τα πρόσωπα της τραγωδίας - Ιστορίες μέσα από τα συντρίμμια - «Εδώ θα πεθάνουμε όλοι»

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

AUTO THESSALONIKI 2025: Από 6 έως 14 Σεπτεμβρίου στη ΔΕΘ

10:46ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αντζελίνα Τζολί: Αλλαγή λουκ για χάρη της νέας της ταινίας «Anxious People»

10:45ΕΛΛΑΔΑ

H λίστα με τις πόλεις της Ευρώπης που είναι πιο δύσκολο να αγοράσεις σπίτι: Η θέση της Αθήνας

10:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αχαρνές: Βρήκαν καλώδιο 400 μέτρων για παράνομη ηλεκτροδότηση - Αστυνομική επιχείρηση με 10 συλλήψεις

10:37LIFESTYLE

Κλέλια Ανδριολάτου: Αναστατώνει τη Μύκονο με ασκήσεις γιόγκα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
01:42ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

10:53ΚΟΣΜΟΣ

Λισαβόνα: Τα πρόσωπα της τραγωδίας - Ιστορίες μέσα από τα συντρίμμια - «Εδώ θα πεθάνουμε όλοι»

11:08ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Οι ειδικοί προειδοποιούν: Αν χρησιμοποιείτε το Google Chrome (ακόμα και στο κινητό σας), κάντε αυτό τώρα για να αποφύγετε ανεπανόρθωτη ζημιά

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σημάδια του Φεγγαριού για τον φετινό χειμώνα - «Αγγίζει το 100% αξιοπιστία»

09:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το μέτρο - έκπληξη του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ - Ποιοι κερδίζουν από τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού

08:28ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: «Η Ισπανία ζει τη Μαύρη Πέμπτη της» - Η FIBA αποθεώνει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

09:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 24χρονος σε τροχαίο στην Εγνατία Οδό

08:55ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: 30χρονος κρατούσε αιχμάλωτη 79χρονη Σουηδή για περίπου 40 ημέρες

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ένα από τα υπερ-ηφαίστεια της Ευρώπης ξυπνά - Ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Tζόρτζιο Αρμάνι: 7 στιγμές που «σφράγισαν» την κληρονομιά του

08:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές

08:14ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Στέλιος Καζαντζίδης: Ήταν όλοι εκεί - Έναρξη με Κλαυδία, συγκίνηση με το «Υπάρχω» από τον Χρήστο Μάστορα

11:39LIFESTYLE

Λάμπρος Κωνσταντάρας και Ιωάννα Μαλέσκου επιστρέφουν – Αυτή είναι η ομάδα τους

23:24ΚΟΣΜΟΣ

Λισαβόνα: Η στιγμή της σύγκρουσης σε βίντεο από το δεύτερο βαγόνι - «Πηδήξαμε από το παράθυρο»

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα - Λευκορωσία: Ξεκινά το ταξίδι επιστροφής σε Μουντιάλ για την Εθνική - Η ώρα και το κανάλι

10:07ΚΟΣΜΟΣ

Απειλές Πούτιν: Οι ξένες στρατιωτικές δυνάμεις στην Ουκρανία θα αποτελούν νόμιμους στόχους - «Ζελένσκι, έλα στη Μόσχα και θα είσαι ασφαλής»

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

10:09ΚΟΣΜΟΣ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Σε VIP πάρτι με 500 καλεσμένους - Οι φωτογραφίες που εντυπωσίασαν

23:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Η Τουρκία θριάμβευσε της Σερβίας και «βλέπει» Ελλάδα - Τα πρώτα ζευγάρια των «16»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ